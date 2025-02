Rot-Weiss Essen besiegt SV Wehen Wiesbaden mit 3:1

Rot-Weiss Essen setzte sich mit einem 3:1 Sieg beim SV Wehen Wiesbaden durch. Ahmet Arslan, Tobias Kraulich und Julian Eitschberger erzielten die Treffer für die Gäste aus Essen.

Rot-Weiss Essen sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg beim SV Wehen Wiesbaden mit einem 3:1 Erfolg. Die Partie begann ausgeglichen, beide Mannschaften tasten sich zunächst ab. Kurz vor der Halbzeit erzielte Wiesbaden durch Tarik Gözüsirin die Führung. Ein Einwurf führte zu einem etwas glücklichen Treffer, der von Tobias Kraulich abgefälscht ins Netz ging. Die zweite Halbzeit startete explosiv für Rot-Weiss Essen . Ahmet Arslan glich in der 49.

Minute aus, nach einer guten Kombination aus 17 Metern. In der 62. Minute drehten die Gäste das Spiel durch Tobias Kraulich, der sich am Fünfmeterraumeck durchsetzte und per Kopf zum 1:2 traf. Julian Eitschberger erhöhte in der 70. Minute auf 1:3, nach einem Konter aus 20 Metern, der mithilfe des Innenpfostens ins Netz ging. Wehen Wiesbaden versuchte alles, das Spiel zu drehen, doch die Angriffe blieben harmlos. Essen verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Treffer zu. Am Ende stand ein klarer Auswärtssieg für Rot-Weiss Essen fest.





Fußball Rot-Weiss Essen SV Wehen Wiesbaden Bundesliga 2 Aufstiegskampf

