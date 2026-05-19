Rot-Weiss Essen hat große Chance, nach 20 Jahren Abstinenz, einen großen Schritt in Richtung 2. Bundesliga zu machen

Rot-Weiss Essen hat am Freitag in einem Relegations-Hinspiel gegen Fürth die große Chance, einen großen Schritt in Richtung 2. Bundesliga zu machen. Nach 20 Jahren Abstinenz will der Pottklub alles raushauen, um nach der langen Saison das große Ziel zu erreichen. Denn für RWE steht einiges auf dem Spiel.will endlich den nächsten Schritt machen und wäre bei einem Aufstieg auch zwingend auf Mehreinnahmen angewiesen, um den Kader zu verstärken.

NUR NOCH 3 TAGE! Am Freitag hat Rot-Weiss Essen im Relegation s-Hinspiel gegen Fürth (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) die große Chance, einen großen Schritt in Richtung 2.

Bundesliga zu machen. Nach 20 Jahren Abstinenz! Der Pottklub will alles raushauen, um nach der langen Saison das große Ziel zu erreichen. Denn für RWE steht einiges auf dem Spiel.will endlich den nächsten Schritt machen und wäre bei einem Aufstieg auch zwingend auf Mehreinnahmen angewiesen, um den Kader zu verstärken.

Zwar steht Rot-Weiss in der TV-Tabelle dann weit unten. Trotzdem winken in der 2. Liga 6 bis 8 Mio. Euro.

Bis zum Rückspiel (26.5. , 20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) weiß die Chefetage nicht, für welche Liga der Kader zusammengestellt werden muss. Klar ist: Mit 66 (! ) Gegentoren hat Essen die schlechteste Defensive des oberen Tabellendrittels der 3.

Liga. Hier muss unabhängig vom Relegationsausgang kernsaniert werden. Aktuell laufen, inklusiv der Leihspieler, 15 Verträge aus. Es droht ein XXL-Umbruch.

Zudem steht u.a. Kaito Mizuta (26) in Bochum auf der Liste. Torben Müsel (26/erzielte gegen Ulm einen wichtigen Doppelpack) soll sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Magdeburg befinden





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