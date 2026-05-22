Rot-Weiss Essen hat überraschend wieder an die große Rückkehr geträumt. Nach 19 Jahren könnte es tatsächlich klappen. Im Relegations-Hinspiel schlugen die Essener den klaren Favoriten Greuther Fürth mit 1:0 und sicherten sich eine glänzende Ausgangslage fürs Rückspiel.

Rot-Weiss Essen hat überraschend wieder an die große Rückkehr geträumt. Nach 19 Jahren könnte es tatsächlich klappen. Im Relegation s- Hinspiel schlugen die Essener den klaren Favoriten Greuther Fürth mit 1:0 und sicherten sich eine glänzende Ausgangslage fürs Rückspiel .

Die entscheidende Szene: In der 61. Minute stand Torben Müsel zum Freistoß bereit. Aus 26 Metern zog der Mittelfeldmann ab und haut den Ball mit 121 km/h rechts oben ins Eck. Unhaltbar!

Fürth-Keeper Silas Prüfrock konnte sich noch so sehr strecken, aber dieses Geschoss konnte er nicht entschärfen. Müsel könnte zum Aufstiegshelden werden. Der Torschütze kommentierte den Freistoß-Hammer: "Heute war ich sehr überzeugt von mir. Das sah, glaube ich, ganz gut aus.

Mein schönstes Tor in dieser Saison.

" Schon vier Minuten zuvor musste Müsel eigentlich das 1:0 machen. Fürth-Keeper Prüfrock haut den Ball direkt in die Füße von RW-Profis, der sofort abzieht. Prüfrock, der etwas neben dem Kasten steht, muss artistisch hinhechten, um den Rückstand zu verhindern. Fürth kämpft hingegen ums Überleben in der 2.

Liga. Die Fürther, die sich erst am letzten Spieltag mit einem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf gerettet hatten, haben mehr vom Spiel, ein Treffer will aber nicht gelingen. In der 16. Minute traf Jannik Dehm nur die Latte.

Die gefährlichste Szene der Gäste. Der Rückhalt der Essener: die Zuschauer! 16700 Fans haben das Stadion an der Hafenstraße in einen Hexenkessel verwandelt. Die Stimmung: zweitligareif! Riesiges Glück für Fürth!

Bereits nach zwölf Minuten leistete sich Torschützenkönig Noel Futkeu ein unnötiges Foul und steht kurz vor seiner fünften Gelben Karte. Das hätte automatisch eine Sperre fürs Rückspiel bedeutet. Doch Schiedsrichter Daniel Schlager ließ Milde walten - nur eine mündliche Ermahnung! Fürth-Trainer Heiko Vogel sieht das ganz anders, sagt nach dem Spiel: "Ich verstehe die Essener, dass sie das Foul provozieren.

Aber das war weit weg von Geld. Gar kein Thema.

" Ansonsten blieb Futkeu im Hinspiel weitgehend abgemeldet. Jetzt ist klar: Im Rückspiel am Dienstag (20.30 Uhr) in Fürth muss der gebürtige Essener deutlich mehr zeigen, wenn er seinem Ex-Klub den Aufstieg verderben will





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