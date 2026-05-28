Rot-Weiss Essen muss sich nach der verpassten Aufstiegs-Chance auf einen möglichen Umbruch einstellen. already eight players leave the club, and more could follow. Trainer Uwe Koschinat remains cautious about the goals for the coming season, while goalkeeper Jakob Golz is optimistic. A possible reinforcement for Essen could be the signing of Franci Bouebari from Freiburg.

Nach der verpassten Aufstieg s-Chance sorgen sich die Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen um die Zukunft des Vereins. Trainer Uwe Koschinat zeigte sich nach der 0:2-Niederlage in der Relegation gegen Fürth enttäuscht, betonte jedoch, dass das Team über ausreichend Talent verfüge.

In der Folge müssen sich die Essener auf einen möglichen Umbruch einstellen, da bereits acht Spieler den Verein verlassen werden, darunter Tobias Kraulich, Kaito Mizuta und Jannik Mause. Weitere sieben Profis könnten folgen. Koschinat blieb bei der Zielsetzung für die kommende Saison vorsichtig und betonte, dass er zunächst den Kader stabilisieren müsse. Torwart Jakob Golz zeigte sich hingegen optimistischer und stellte klar, dass das Ziel nicht der Klassenerhalt, sondern eine gute Saison sein sollte.

Ein Lichtblick für Essen könnte die Verpflichtung von Franci Bouebari sein, der von Freiburg ausgeliehen ist und dem Verein eine wichtige Stütze sein könnte





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