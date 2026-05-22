Rot-Weiss Essen näher an Rückkehr in die 2. Bundesliga

Rot-Weiss Essen hat im Relegations-Hinspiel gegen Greuther Fürth einen 1:0-Erfolg erzielt und sich der Rückkehr in die 2. Bundesliga näher gekommen. Die Partie war sehr umkämpft, aber spielerisch überschaubar.

Rot-Weiss Essen ist der Rückkehr in die 2. Bundesliga näher gekommen. Im Relegation s-Hinspiel gegen Greuther Fürth reichte ein genialer Freistoß für einen 1:0-Erfolg. Dank eines Traumtores darf Rot-Weiss Essen mehr denn je auf die ersehnte Rückkehr in die 2.

Fußball-Bundesliga nach fast 20 Jahren hoffen. Die Euphorie war groß, da Rot-Weiss Essen 14 Jahre nicht im Profifußball gespielt hatte. In einer hitzigen Anfangsphase gab allerdings Fürths Jannik Dehm einen ersten Warnschuss an die Latte ab. Die Fürther, die sich erst am letzten Zweitliga-Spieltag gegen Essen war einem Treffer näher, und nachdem Kaito Mizuta knapp verpasst hatte, ließ sich Torben Müsel die Chance beim ruhenden Ball nicht nehmen.

Essen spielte auch in der Schlussphase weiter munter nach vorne. Die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga werden vom 21. bis 26.

Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn ausgetragen. Im Rückspiel am 26. Mai ab 19:50 Uhr live auf Joyn streamen wird sich zeigen, ob Rot-Weiss Essen in die 2. Bundesliga zurückkehren kann.

Die Partie gegen Greuther Fürth war sehr umkämpft, aber spielerisch überschaubar. Rot-Weiss Essen hat sich in der Schlussphase weiter munter nach vorne gespielt. Die Euphorie bei Rot-Weiss Essen ist groß, da sie nach fast 20 Jahren wieder in die 2. Bundesliga zurückkehren wollen.

Die Partie war sehr umkämpft, aber spielerisch überschaubar. Im Rückspiel am 26. Mai ab 19:50 Uhr live auf Joyn streamen wird sich zeigen, ob Rot-Weiss Essen in die 2. Bundesliga zurückkehren kann





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