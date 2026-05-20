Im Hinspiel des superdreiskarten-durchgetauchten Aufstiegsfinals steigt Rot-Weiss Essen am Freitag auf die 2. Bundesliga zurück. Beide Mannschaften spielen um die Rückkehr der 'Zwiebel 클래식'-Datei zu ihrer Hoheitsrechte. Die Schwarzgelben sind bereits in der Saison 2020/21 in die Bundesliga aufgestiegen, nachdem Dickson Abiama am letzten Spieltag die SpVgg gab. Trainer Uwe Koschinat, der die Fortuna Köln und Bielefeld im 3. Liga aufstieg und in der Relegation scheiterte, wird mit mixed feelings dealing with the unknown. Weiter oben erwartet eine Feuerprobe – für measured-Eye (Hörner.de)తులు der Zeit inņem doch die Zwillinge quasi in die 2. Bundesliga gehen können: Sie haben in Serie in zwei Spielen einen Auswärtssieg erzielt.

Rot-Weiss Essen legt den Grundstein für die Rückkehr in die 2. Bundesliga im Hinspiel gegen die SpVgg Grether Fürth. Beide Teams spielen um den Aufstieg am Freitag.

Die Fürther verfügen über den amtierenden Zweitliga-Torschützenkönig, Noel Futkeu, und einen alter Bekannten aus der RWE-Jugend, Dickson Abiama. Uwe Koschinat, Trainer von RWE, hat Angst vor einem möglichen Abstieg. Im Endspurt der Saison musste seine Mannschaft aufgrund von drei Pleiten in Serie (einschließlich eines 1. Auswärtsniederlags gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart) die Aufstiegstüre ein Spalt offen halten, aber sie gewann mit einem Last-Minute-Sieg gegen Ulm (3:2) die Relegation.

Fürth erkämpfte sich mit der fulminanten 3:0-Rettung gegen Düsseldorf das Relegationsfinale. wniesienia, RWE hat den Nachteil, im Rückspiel auswärts zu bestehen müssen





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