Zum 20. Jubiläum der Anti-AIDS-Kampagne legt Apple mehrere Produkte im roten Design auf. Darunter sind auch besondere AirPods Max 2.

Seit 2006 schon bringt Apple regelmäßig Hardware in einem besonderen Look heraus: Sie ist knallrot und wird in Zusammenarbeit mit einer Charity -Kampagne umgesetzt. Diese nennt sich „RED“ und gehört zur gleichnamigen Stiftung zur HIV/ AIDS -Bekämpfung, die U2-Sänger Bono einst gegründet hatte, der mit Apple mehr.

Das ändert sich nun: Zum Jubiläum von „RED“ in diesem Jahr – die Kampagne wird 20 Jahre alt – will Apple gleich vier Produkte auflegen, darunter etwa eine besondere Edition seiner Over-Ear-Kopfhörer.im „RED“-Look. Letztere sollen allerdings sehr zurückgenommen sein: Sie bekommen ein silbernes Finish mit weißem Ohrpolster und weißem Kopfband plus roter digitaler Krone.

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Preislich dürfte sich nichts ändern; wobei nur Apple die Geräte verkauft. rotes Apple-Watch-Armband plus ein Wrist Strap für die AirPods Probringen könnte. Das wäre allerdings äußerst ungewöhnlich. Laut einem Bericht von 9to5Mac könnten die Tracker allerdings auch erst später erscheinen.. Im Apple-Ladengeschäft in Soho ist eine „Special Session“ in Form einer Spotlight-Veranstaltung geplant.

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Anwesend sein werden Apples Marketingboss Greg Joswiak, sowie die „Product“-Chefin Kate Charles und Apple Senior Director Alisha Wilder. Ob dann auch die neuen Produkte erscheinen, ist unklar. Die Kampagne, die eigentlich schlicht „“ heißt, kümmert sich heute nicht nur um den Anti-AIDS-Kampf, sondern engagiert sich auch gegen Tuberkulose und Armut. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden.

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