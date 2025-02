Rote Karte für Bellingham: Real Madrid ärgert sich erneut über Schiedsrichter

Real Madrid musste sich im spanischen Titelkampf gegen CA Osasuna mit einem 1:1 Unentschieden begnügen. Der englische Star Jude Bellingham sah wegen einer vermeintlichen Beleidigung des Unparteiischen eine rote Karte. Real-Trainer Carlo Ancelotti kritisierte die Entscheidung scharf und sprach von einem Missverständnis.

Real Madrids Diskussionen über mögliche Benachteiligung durch Schiedsrichter in Spanien wurden nach einem Unentschieden gegen CA Osasuna neu belebt. Der englische Star Jude Bellingham sah wegen einer vermeintlichen Beleidigung des Unparteiischen eine rote Karte im spanischen Titelkampf. Der Rekordmeister musste sich im Auswärtsspiel bei CA Osasuna mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Stadtrivale Atlético Madrid könnte am Samstagabend bei einem Sieg gegen Celta Vigo an Real vorbeiziehen.

Real lag nach dem Führungstreffer des Stürmerstars Kylian Mbappé nach einer Viertelstunde in Führung, ehe Bellingham offenbar die Nerven verlor. Der Engländer schien mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden zu sein und teilte dies dem Unparteiischen José Luis Munuera mit. Dieser zückte die Rote Karte und schickte den Mittelfeldstar in der 39. Minute vom Platz. Real-Trainer Carlo Ancelotti sagte nach dem Spiel, der Schiedsrichter habe Bellinghams „Fuck Off“-Kommentar falsch übersetzt. „Er hat einen Fehler gemacht, denn die Übersetzung lautet: Leg dich nicht mit mir an“, wurde der Italiener in spanischen Medien zitiert: „Bellingham hat heute nichts getan, was eine Rote Karte verdient hätte.“ Auch Bellingham sprach hinterher von einem Missverständnis. „Das ist ein Ausdruck, den ich seit meinem 16. oder 17. Lebensjahr sage, im Guten wie im Schlechten“, sagte der 21-Jährige. Den Schiedsrichter habe er damit nicht beleidigen wollen. Den Ärger von Real verschärb das Osasuna durch einen umstrittenen Foulelfmeter zum Ausgleich durch Ante Budimir (58. Minute). Der Videoschiedsrichter schaltete sich ein, nachdem Eduardo Camavinga nach Abschluss eines Torschusses von Budimir dem späteren Ausgleichsschützen beim Klärungsversuch auf den Fuß getreten war. Ancelotti schlug an der Seitenlinie beide Hände vors Gesicht. Pikanterweise hatte Real erst kürzlich das Schiedsrichter-Wesen in Spanien massiv und öffentlich kritisiert. Die Königlichen hatten nach dem 0:1 bei Espanyol Barcelona einen vierseitigen Protestbrief an den spanischen Fußballverband geschrieben und diesen auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die Leistung des Schiedsrichterteams inklusive des VAR sei „skandalös“ gewesen. Sie sei „der Höhepunkt eines völlig diskreditierten Schiedsrichtersystems, dessen Entscheidungen gegen Real Madrid einen Punkt erreicht haben, an dem die Verfälschung und Manipulation des Wettbewerbs nicht mehr ignoriert werden kann“, echauffierte sich Real. Die Clubführung habe „den Verstand verloren“, sagte Liga-Präsident Javier Tebas laut Nachrichtenagentur AP als Reaktion. Tebas verriet zudem, dass die Liga rechtliche Schritte wegen des Briefes erwäge.





REAL MADRID SCHIEDSRICHTERSYSTEM SPANIEN JUDE BELLINGHAM ROTE KARTE OSASUNA ANCELOTTI

