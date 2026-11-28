Joshua Kimmich wird im HSV-Spiel nach Haarziehen ausgeschlossen. Der FC Bayern München endet mit 0:0, was bereits der dritte Punktverlust in Folge ist.

Der FC Bayern München verliert auch im letzten Pflichtspiel wichtige Punkte. Das Unentschieden beim Hamburger SV mit 0:0 bedeutet, dass der Rekordmeister seit drei Spielen keinen Sieg mehr erringen konnte. Vorher gab es ein 1:1 gegen den 1. FC Köln und eine 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Lille.

Entscheidende Szene in der 44. Minute

Die rote Karte für Joshua Kimmich fällt in der 44. Minute. Hamburgs Spieler Alexander Rössing-Lelesit stößt Kimmich leicht zur Seite. Dabei geraten beide aneinander. Kimmich verliert die Kontrolle und zieht den norwegischen Gegner an den Haaren zu Boden. Schiedsrichter Dankert zeigt daraufhin die Rote Karte. Damit muss der FC Bayern die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl spielen.

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Kritik an Jamal Musiala und Platzverweis

Kimmichs Fehlverhalten steht im Zusammenhang mit früheren Kontroversen. Am Mittwoch hatte er die Führung der Bayern nach der 1:2-Niederlage in Lille öffentlich kritisiert. Dabei ging es um den Umgang mit Jamal Musiala. Drei Tage später steht Kimmich erneut im Mittelpunkt. Er schwächt sein Team durch den Platzverweis. Trainer Vincent Kompany sieht in dem Unentschieden das kleinere Problem.

Bayern mit 76 Prozent Ballbesitz ohne Erfolg

Die Münchner haben schon vor dem Ausbruch Probleme. Sie treffen auf einen HSV, der nur über acht verletzte Profis verfügt. Echte Top-Chancen sind für das Kompany-Team Mangelware. Kompany überrascht vor dem Spiel mit seiner Aufstellung. Noah Codjo-Evora und Bara Sapoko Ndiaye starten für die Bayern. Nach dem Platzverlauf verläuft die Partie sehr schleppend. Die Bayern haben 76 Prozent Ballbesitz, finden aber keine Tore.

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Rote Karte für Kimmich: Verletzung von Konrad Laimer

Kurz vor Schluss verschlimmert sich die Lage. Konrad Laimer muss angeschlagen ausgewechselt werden. Der 29-Jährige wird durch die Verletzung weiter geschwächt. Die Bayern können die Rückstände nicht wettmachen. Das Ergebnis ist für den HSV doppelt erfolgreich. Sie feiern den Punktgewinn gegen den Rekordmeister und das Comeback von Mario Vuskovic.

Solides Comeback von Mario Vuskovic

Mario Vuskovic steht in der Startelf für den HSV. Er absolviert sein erstes Bundesliga-Spiel nach einer vierjährigen Dopingsperre. BILD gibt ihm eine Note von 3. Der Kroate zeigt eine solide Leistung. Das Unentschieden ist wichtig für die Hamburger. Der FC Bayern München wartet weiterhin auf seinen nächsten Sieg in der Liga.