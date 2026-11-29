Joshua Kimmich wurde beim 0:0 gegen HSV per Roter Karte vom Platz gestellt. Die Reaktion von Kompany, Eberl und Experten wie Matthäus auf die Tätlichkeit.

Der FC Bayern München beendet seine aktuelle Serie ohne Sieg mit einer negativen Schlagzeile. Beim 0:0 im Volksparkstadion gegen den Hamburger SV sorgte nicht das Ergebnis, sondern die rote Karte von Ersatzkapitän Joshua Kimmich für den größten Aufreger. Der 31-jährige Nationalspieler flog kurz vor der Pause vom Platz, weil er einen Gegner mit einer Tätlichkeit verbotswidrig angegriffen hatte. Damit brennt es für den Rekordmeister seit drei Pflichtspielen.

Kontext der Rote Karte und Regelverstöße

Der Vorfall ereignete sich in der 44. Minute nach einem Zweikampf. Kimmich griff HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit an den Haaren, was als klare Tätlichkeit gewertet wurde. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich von Sky bestätigte, dass dies eine absolut klare Entscheidung war und eine rote Karte nach sich ziehen musste. Besonders relevant war der zeitliche Ablauf: Die Provokation durch den HSV-Spieler entstand, als der Ball noch nicht im Spiel war. Die Reaktion von Kimmich erfolgte jedoch im Moment, in dem der Ball wieder im Spiel war, was die Ahndung rechtfertigt.

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Ittrich betonte zudem, dass es keine Diskussion über die Höhe der Strafe gibt. Er verwies auf die menschliche Komponente und die Belastung, der Kimmich ausgesetzt ist. Der Experte erklärte, dass Kimmich in den letzten Perioden massiv unter Druck gestanden habe. Letztlich sei es eine Frage der Menschlichkeit gewesen, die Nerven zu verlieren, wenn man über einen längeren Zeitraum viel Kritik und Druck abbekommen hat.

Scharfe Kritik von Experten und Legenden

Nach Abpfiff entlud sich eine heftige Kritik in den TV-Studios und unter den Verantwortlichen. Sky-Experte Dietmar Hamann ging hart mit dem Kapitän ins Gericht. Er betonte, dass es für solches Verhalten keine Entschuldigung gibt. Als Kapitän müsse man Vorbild sein und habe der Mannschaft heute massiv geschadet. Hamann hob hervor, dass gerade die Führungsrolle hier versagt hat.

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Noch tiefer bohrte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Für ihn ist der Ausraster kein Einzelfall, sondern ein Symptom der Krise an der Säbener Straße. Matthäus verknüpfte die Tat mit der anhaltenden Debatte um den Gesundheitszustand von Jamal Musiala. Er argumentierte, dass solche Themen in den Köpfen der Spieler hängen bleiben und zu überzogenen Reaktionen führen. Alles, was aktuell im Verein passe, sei der falsche Weg, so die klare Meinung des Weltmeisters.

Auch Ex-Stürmer Martin Harnik zeigte sich fassungslos. Er sprach von einem absoluten Blackout und einem Aussetzer. Harnik wies darauf hin, dass viel Kritik auf Kimmich eingeprasselt sei. Diese Anhäufung von negativen Eindrücken habe zu einem Moment des Kontrollverlusts geführt, der so nicht hätte passieren dürfen.

Reaktion der Vereine und interne Maßnahmen

Abwehrchef Jonathan Tah ging in der Mixed Zone direkt auf den Fehler ein. Er gab zu, dass das Verhalten von Kimmich nicht richtig war und dass der Spieler dies selbst am besten wisse. Tah distanzierte sich klar von der Aktion, ohne den Kontext zu sehr zu hinterfragen. Die Kabine bemühte sich offensichtlich um eine schnelle Schadensbegrenzung.

Sportvorstand Max Eberl kündigte an, Konsequenzen unter vier Augen zu ziehen. Er stellte klar, dass nach außen keine Statements erfolgen würden. Stattdessen werde man die Situation intern mit Joshua Kimmich besprechen. Trainer Vincent Kompany stellte sich schützend vor seinen Leader und kündigte an, die Szene nicht in der Öffentlichkeit zu besprechen. Kompany zeigte damit Loyalität zu seinem Kapitän, auch wenn der Fehler schwer wiegt.

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Entschuldigung und aktuelle Situation bei Bayern

Joshua Kimmich trat nach dem Spiel tief betroffen vor die Kameras. Er suchte nicht nach Ausreden, sondern zeigte maximale Reue. Er bedauerte die Situation extrem für die Mannschaft, da die Jungs in Unterzahl alles reingeworfen haben. Kimmich selbst nannte den Platzverweis sehr, sehr unnötig und dumm. In der aktuellen Situation sei dies völlig unentschuldbar gewesen. Mit diesen Worten beendete er die direkte Auseinandersetzung mit der Presse, während der Verein weiter über die nächsten Schritte nachdenken wird.