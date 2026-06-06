Rote Karten und Rudelbildung: Testspiel zwischen Portugal und Chile eskaliert völlig

Beim Testspiel von Portugal gegen Chile kommt es zu einer handfesten Prügelei zwischen Rafael Leão und einem chilenischen Spieler. Beide sehen Rot, das sportliche Ergebnis wird zur Fußnote.

In einem Testspiel in Lissabon siegt Portugal mit 2:1 gegen Chile . Doch das sportliche Ergebnis gerät völlig in den Hintergrund, weil eine extreme Szene das Spiel überschattet.

Im Kampf um den Ball geraten Portugals João Cancelo und der chilenische Spieler Felipe Faúndez aneinander. Es kommt zu einer Rudelbildung, in der Rafael Leão vom AC Milan und der chilenische Spieler Roman sich gegenseitig attackieren. Leão schubst seinen Gegenspieler wiederholt, greift ihm an den Hals und trifft ihn im Gesicht, sodass dieser zu Boden geht. Schiedsrichter Luca Zufferli zeigt beiden Spielern die Rote Karte.

Leão und Roman werden des Feldes verwiesen. Das Spiel ist damit für beide vorzeitig beendet. Trotz der wilden Prügelei zu Beginn der zweiten Halbzeit können beide Teams das Spiel wieder aufnehmen. Die Tore für Portugal erzielen Gonçalo Guedes, der in der Halbzeit für Cristiano Ronaldo eingewechselt worden war, in der 58.

Minute und Bruno Fernandes in der 75. Minute. Lucas Cepeda kann in der Nachspielzeit noch auf 2:1 für Chile verkürzen, was das Ergebnis lediglich noch kosmetisch korrigiert. Portugal, einer der Mitfavoriten auf den WM-Titel, befindet sich in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft.

Die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez spielt in Gruppe K zusammen mit Kolumbien, Usbekistan und dem Kongo. Das erste Gruppenspiel bestreitet Portugal am 17. Juni in Houston gegen den Kongo. Die Generalprobe vor dem Turnier steht bereits am Mittwoch gegen Nigeria an.

Martínez betont den großen Ehrgeiz seiner Mannschaft, historisches zu schaffen: "Wir wollen etwas erreichen, was noch nie geschafft wurde, und wir haben den Willen, groß zu träumen. Die Auswahl der Spieler war ein verantwortungsvoller, ehrlicher und arbeitsintensiver Prozess. Ich glaube, wir haben eine gute Balance gefunden.

" Der Sieg im Testspiel ist da zunächst Nebensache, die hitzige Auseinandersetzung wird die Diskussionen in den nächsten Tagen jedoch dominieren





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