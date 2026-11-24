Rosa, Rot und Nude gehören zu meinen liebsten Nagellackfarben. Doch welche Nuance liegt aktuell besonders im Trend? Genau dieser Frage habe ich einer Expertin von Neonail gestellt.

Rosa, Rot und Nude gehören zu meinen liebsten Nagellackfarben. Doch welche Nuance liegt aktuell besonders im Trend? Genau dieser Frage habe ich einer Expertin von Neonail gestellt.

Ich gehöre zu denjenigen, die ihre Nägel gerne pflegen und dezent lackieren. Ab und zu dürfen es auch mal Nagelfolien sein. Bei Nagelmodellage oder aufwendigem Nageldesign bin ich dagegen raus. Kunststoffnägel, Strasssteinchen, Glitzerpuder oder ausgefallene Muster sucht man bei mir vergeblich.

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Uncool? Vielleicht. Ich mag meine Nägel einfach am liebsten minimalistisch und bevorzuge eine unkomplizierte Maniküre. Das heißt allerdings nicht, dass ich alles andere nicht schön finde.

Im Gegenteil, ich bewundere Frauen, die mit aufwendig gestalteten Nägeln ihren ganz eigenen Stil gefunden haben. Am Ende gilt für mich, jeder so, wie er mag und sich wohlfühlt. Beim Thema Trendfarben bin ich allerdings sofort wieder dabei. Der Großteil meiner Nagellacksammlung besteht, vielleicht ahnst du es schon, aus klassischen und eher gedeckten Nuancen aus den Farbfamilien Rosa, Rot und Nude.

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Als ich neulich in einem Drogeriemarkt vor der Kosmetiktheke stand und mir die unzähligen kleinen Nagellackfläschchen ansah, die dort akkurat nebeneinander aufgereiht waren, kam mir plötzlich die Frage, welche Farbe aktuell eigentlich besonders angesagt ist. Genau darüber habe ich jetzt mit der Marke Neonail gesprochen. Welche Farbe die Expertin aktuell ganz vorne sieht, verrate ich dir jetzt. Ich will es gar nicht länger spannend machen.

Deshalb verrate ich dir direkt, welche Farbe aktuell ganz vorne liegt.

„Rot bleibt ein Klassiker, aber wir sehen aktuell eine klare Verschiebung hin zuDass Braun jetzt auch auf den Nägeln angesagt ist, passt eigentlich perfekt zu den aktuellen Modetrends. Schließlich sind Brauntöne in dieser Saison überall zu sehen. Warum also nicht auch auf den Nägeln?

„Die Farbe hat sich längst von einer reinen Trendfarbe zu einem modernen Everyday Classic entwickelt. Für den Herbst greifen wir diese Entwicklung auf und verbinden sie mit klassischen Rottönen – hin zu, die vertraut wirken und gleichzeitig einen neuen, zeitgemäßen Look schaffen“, führt Tessa Dach weiter aus. Ich liebe Hybridprodukte, weil sie mehrere Dinge miteinander verbinden und meine Beauty Routine dadurch einfacher und unkomplizierter machen. Deshalb mag ich auch die neuen „Ready in One“ UV-Nagellacke von*.

Sie vereinen Base, Farbe und Top Coat in einem Produkt. Du musst nur zwei dünne Schichten auftragen und jeweils unter der UV/LED-Lampe aushärten. In meiner Nagellacksammlung habe ich tatsächlich eine Nuance gefunden, die schon in die richtige Trendrichtung geht. Sie ist mir allerdings noch etwas zu hell.

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Bei meinem nächsten Drogerie-Besuch werde ich deshalb definitiv die Regale durchstöbern und nach einem satten Braun und einem schönen Rotbraun Ausschau halten (gibt’s auch imBesonders angesagt sind jetzt Cases in sattem Schokobraun, elegantem Espresso oder dunklem Weinrot. Die sehen nicht nur edel aus, sondern passen auch wunderbar zu einer herbstlichen Maniküre. * in der Farbe Burgundy aus. Und ich muss zugeben, dass ich den Hype verstehe.

Klar, das neue Apple-Flaggschiff bringt einige technische Neuerungen mit, darunter die 48-MP-Hauptkamera mit variabler Blende, den neuen A20 Pro Chip, eine längere Akkulaufzeit und neue KI-Funktionen. Und nicht nur auf den Nägeln gehört das dunkle, satte Rot zu den Trendfarben für diesen Herbst. Jetzt ist es also auch auf unserem Smartphone angekommen. Burgundy ist eine dieser Farben, die irgendwie alles gleichzeitig kann.

Sie fällt auf, ohne laut zu sein, wirkt elegant und hat diesen leicht luxuriösen Touch. Das tiefe, warme Rot mit einem Hauch von Violett sieht edel aus und fühlt sich gleichzeitig modern an. Kein Wunder, dass wir den Farbton gerade überall sehen. Auf den Nägeln, in der Mode, bei Accessoires und jetzt eben auch auf dem iPhone.

Burgundy wirkt dabei deutlich erwachsener als knallige Rottöne und lässt sich erstaunlich easy kombinieren. Zu Schwarz oder Grau wirkt die Farbe elegant, mit Beige und Creme etwas softer. Gleichzeitig fühlt sich Burgundy neu an, weil Apple die Farbe erstmals für die Pro Modelle anbietet. Dazu kommt ein kleines, aber feines Detail.

BeimKein Wunder also, dass Burgundy gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt. Das iPhone wird damit fast schon zum Beauty und Fashion Accessoire und passt damit erstaunlich gut in den Herbst. Topseller-Parfums: Diese drei Düfte werden bei flaconi jetzt am meisten gekauft