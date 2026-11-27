Jasmin bestärkt Flora darin, auf ihr Herz zu hören. Schweren Herzens trennt Flora sich per Brief von Raphael.

Julius wird im"Heide-Echo" als Samariter gefeiert, doch er wollte nur einem Menschen in Not helfen, nicht sich selbst aufs Podest stellen. Mo überzeugt ihn, die ungewollte Aufmerksamkeit für die Sache zu nutzen.

Als betuchte Hotelgäste für junge Wohnungslose spenden wollen und Lena ihren Ausbildungsplatz bekommt, schöpft Julius Hoffnung. Flora versöhnt sich mit Jasmin und erzählt von dem mysteriösen Tom, der sie beeindruckt hat. Jasmin bestärkt sie darin, auf ihr Herz zu hören. Schweren Herzens trennt Flora sich per Brief von Raphael.

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Kris und ihr Bruder Lasse sehen sich wieder und alles ist schnell wie früher: Kris bevormundet Lasse. Als Jonas und Kris alte Spitznamen ausgraben, reicht es Lasse. Er ist nicht mehr der"kleine Bruder"! Richard stellt seine Krankenhausreform vor und Toni ist überrascht von seiner Fachkenntnis.