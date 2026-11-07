Rote und grüne Polarlichter 2024: Neues Phänomen in Göttingen dokumentiert

Fotos vom 10. auf 11. Mai 2024 in Göttingen enthüllen nie gesehene Strahlenverbindungen zwischen rotem und grünem Polarlicht und lösen langjährige physikalische Rätsel.

Während der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2024 sorgte ein außergewöhnliches Sonnenereignis für spektakuläre rote und grüne Polarlichter, die weit südlich der üblichen Sichtgebiete in Deutschland zu beobachten waren. Besonders über Göttingen traten die Himmelsphänomene mit einer Intensität auf, die selbst Experten überraschte, und lieferten nun erstmals visuellen Beweis für bisher unbekannte physikalische Verbindungen zwischen den verschiedenen Lichtfarben.

Neue Strahlenstruktur in der Atmosphäre

Die Aufnahmen, die in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2024 entstanden sind, zeigen eine bisher wissenschaftlich nicht dokumentierte Struktur, bei der helle Strahlen kontinuierlich von der oberen roten Aurora bis zur unteren grünen Aurora reichen. Erstautor Bruce Tsuritani, der ehemals am Jet Propulsion Laboratory der US-Weltraumbehörde Nasa tätig war, betont, dass diese durchgehenden Lichtbogen in keiner früheren Publikation beschrieben wurden und das Verständnis der roten Lichtentstehung revolutionieren. Sami Solanki, Direktor am Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, sicherte diese einzigartigen Bilder, die über dem erdnahen grünen Leuchten einen deutlichen rötlichen Schimmer offenbaren, als primären Beweismittel für die Theorie.

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Physikalischer Mechanismus der Farbbildung

Der Kern des physikalischen Prozesses liegt in der Interaktion von Elektronen aus dem Weltraum mit Sauerstoffionen in der oberen Atmosphäre, wobei die Höhe und damit die Luftdichte die Farbe des emittierten Lichts bestimmt. Rote Polarlichter entstehen bei intensiven Sonnenstürmen typischerweise in sehr großen Höhen zwischen 800 und 200 Kilometern, wo die Atmosphäre extrem dünn ist, während grüne Auroren in niedrigeren Schichten von 130 bis 85 Kilometern auftreten und in Polarregionen häufiger sind. Co-Autor von der TU Braunschweig erklärt, dass die sichtbare Fortsetzung der hellen Strahlen vom roten ins grüne Polarlicht stark dafür spricht, dass beide Farbphänomene denselben grundlegenden Auslösungsmechanismus teilen, nämlich herabrausende Elektronen, die auf Luftmoleküle treffen und diese zum Leuchten anregen.

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Expertenteam und wissenschaftliche Einordnung

Neben Sami Solanki und Bruce Tsuritani warfen auch Philipp Schulz vom Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, Ingo von Borstel vom Institut für Geophysik und Extraterrestrische Physik der TU Braunschweig sowie Klaus Reinsch vom Institut für Astrophysik und Geophysik der Universität Göttingen ihre Kameras in den Nachthimmel, um das seltene Schauspiel festzuhalten. Für Solanki, der angibt, dass Polarlichter über Göttingen eine Seltenheit darstellen und er diese unbedingt fotografieren wollte, waren die Aufnahmen zunächst ein privates Abenteuer, das sich nun als wertvolles wissenschaftliches Archiv erweist. Die Zusammenarbeit verschiedener Institute unterstreicht die interdisziplinäre Bedeutung des Ereignisses, da es Lücken in der aktuellen Forschung über die Dynamik des erdnahen Weltraumwetters schließt und die theoretischen Modelle der atmosphärischen Physik bestätigt.

Aktuelle Sonnenaktivität und Zukunftsausblick

Die Sonne durchläuft Zyklen aus ruhigeren und aktiveren Phasen, wobei der letzte große Höhepunkt grob Ende 2024 verortet wurde und die aktuelle Aktivität gegenwärtig abnimmt, was die Bedeutung dieses Mai-Ereignisses als späten Beweis der hohen Sonnenaktivität unterstreicht. Um das Phänomen der Polarlichter weiter zu ergründen und mehr über die verräterischen Strahlenverbindungen zu lernen, bitten die Forschenden der TU Braunschweig die Bevölkerung aktiv darum, in Zukunft weitere Fotos von Polarlichtern zur Verfügung zu stellen. Dabei wird eine technische Bedingung genannt: Die Belichtungszeit darf sechs Sekunden nicht überschreiten, da nur bei dieser kurzen Exposition die feinen, entscheidenden Strahlenstrukturen scharf und analysierbar bleiben und nicht durch Bewegungsunschärfe verwischt werden, was eine breite Bürgerbeteiligung an der wissenschaftlichen Datenerhebung ermöglicht.