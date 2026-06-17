'Rotfuchs': Ein DEFA-Klassiker kehrt zurück auf den Bildschirm

Der erfolgreiche Fernsehfilm 'Rotfuchs' aus der DDR kehrt zurück auf den Bildschirm. Der Film, der 1973 von der DEFA produziert wurde, ist bis heute einer der bekanntesten Klassiker des DDR-Kinos. Die Geschichte von Eva Kolinauke (Angelika Waller), einer rothaarigen Postzustellerin mit dem Spitznamen 'Rotfuchs', die nach einer echten, dauerhaften Liebe sucht, hat die Zuschauer damals wie heute begeistert. Die bodenständige Darstellung des DDR-Alltags und die charmante Darstellung von Angelika Waller machen den Film besonders authentisch.

Ein echter Publikumsliebling aus der DDR: ' Rotfuchs ' ist zurück auf dem Bildschirm. Der Film, der 1973 von der DEFA produziert wurde, ist bis heute einer der bekanntesten Klassiker des DDR-Kinos.

Regisseur Manfred Mosblech schuf eine Mischung aus Liebesgeschichte, Alltagsbeobachtung und leiser Gesellschaftsskizze, die bis heute erstaunlich frisch wirkt. Die Geschichte von Eva Kolinauke (Angelika Waller), einer rothaarigen Postzustellerin mit dem Spitznamen 'Rotfuchs', die nach einer echten, dauerhaften Liebe sucht, hat die Zuschauer damals wie heute begeistert. Die bodenständige Darstellung des DDR-Alltags und die charmante Darstellung von Angelika Waller machen den Film besonders authentisch.

Wer klassische DEFA-Filme, romantische Geschichten mit Herz oder nostalgische Einblicke in den DDR-Alltag mag, sollte diesen Klassiker nicht verpassen





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