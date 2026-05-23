Rotschopf von Peru schnappt sich erste ATP-Titel und verwirrt Pokal

Aus Peru stammender Tennisprofi Ignacio Buse traf in Hamburg auf Tommy Paul, beats den in einem spannenden Finale und kündigt sich vor großen Herausforderungen an.

Ignacio Buse, der Rotschopf aus Peru , gewann mit einem letzten Nervenschnacken seine erste ATP-Titel des Jahres bei der Bitpanda Hamburg Open. Im Finale besiegte er den Amerikaner Tommy Paul mit 7:6, 4:6 und 6:3 in einem knappen Marathon von 3:03 Stunden.

Trotz eines unnötigen Teures, als er den neuen Pokal irrtümlich einst grabte, freute sich Enric Molina, Tournament-Direktor, über diesen Triumph.

'Wir haben in den letzten paar Jahren gesehen, dass Spieler wie Arthur Fils oder Flavio Cobolli hier den Durchbruch geschafft haben und Top-Stars wurden. Vielleicht passiert das jetzt auch wieder mit Buse', sagte Molina erleichtert





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