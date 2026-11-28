Nach dem Platzverweis ringt Kimmich selbst um eine Erklärung. Warum der HSV den 19-Jährigen feiert.

Joshua Kimmich sieht beim 0:0 gegen den HSV Rot und findet selbst keine Erklärung für den Aussetzer. Røssing-Lelesiit wird nach seinem starken Spiel gelobt.sprechen. Die HSV-Legende wollte wissen, wie dem Bayern-Kapitän der Aussetzer mit dem Haareziehen gegen Alexander Røssing-Lelesiit passieren konnte.

Kimmich selbst hatte kurz nach dem Abpfiff noch keine Erklärung – während Hamburgs Flügelspieler von den Kollegen gefeiert wurde. Münchens Mittelfeldmann beteiligte sich natürlich nicht an der Lobhudelei auf Røssing-Lelesiit, der ihm kurz vor der Halbzeitpause den Platzverweis eingehandelt hatte . Kimmich haderte vielmehr mit sich selbst.

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„Ich würde gerne eine Erklärung abliefern, aber es ist für mich schwierig zu fassen“, sagte er über seine Tätlichkeit, der ein Schubser durch den HSV-Profi vorausgegangen war – aber offenbar kein größeres Wortgefecht. „Nee, gar nicht“, sagte Kimmich, als er darauf angesprochen wurde. „Ich hatte mit dem Spieler auch kein Techtelmechtel auf dem Platz oder so etwas.