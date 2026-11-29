ROUNDUP: Russlands Militär trifft Wohnhaus in Odessa - Tote und Verletzte

ODESSA - Die russischen Streitkräfte haben bei einem neuen Angriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt.

In der Stadt seien ein Wohngebäude, ein Lager mit Kinderspielzeug und ein landwirtschaftliches Anwesen getroffen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. In Charkiw im Osten der Ukraine seien bei einem russischen Angriff neun Menschen verletzt worden, darunter ein Kind, teilten die Behörden mit. Zuvor hatten die ukrainischen Behörden von einer getöteten Frau bei einem Gleitbombenangriff auf Saporischschja berichtet.

Advertisement

Unter insgesamt fünf Verletzten sei auch die 14 Jahre alte Tochter der Toten, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Die ukrainische Flugabwehr sprach am Morgen von 140 russischen Drohnenangriffen im Land. Dabei seien 101 abgewehrt worden. Selenskyj warf Russland vor, angesichts des nahenden Winters gezielt die Energieversorgung und kritische Infrastruktur anzugreifen.