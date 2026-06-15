Router-Hersteller fordern strengere EU-Regeln für Netzwerktechnik

Fünf europäische Router-Hersteller haben sich im Verband Safenet zusammengeschlossen und fordern strengere Sicherheitsvorgaben für Netzwerkkomponenten in der EU. Sie verlangen unter anderem eine Herkunftskennzeichnung von Hard- und Software sowie einen Vorrang europäischer Produkte bei öffentlichen Ausschreibungen.

Die Sicherheit von Routern und anderer Netzwerktechnik steht seit Jahren immer wieder in der Kritik. Vor diesem Hintergrund fordern fünf europäische Hersteller nun strengere Vorgaben in der Europäischen Union.

Aus ihrer Sicht sind zentrale Teile der digitalen Infrastruktur bislang weniger reguliert als der Mobilfunkbereich. Dafür haben sich Fritz! , Devolo, Lancom Systems, TDT AG und Teltonika Networks im neu gegründeten Branchenverband Safenet zusammengeschlossen. Die Unternehmen wollen nach eigenen Angaben Transparenz, Sicherheit und Vertrauen in die digitale Infrastruktur stärken.

Der Verband fordert unter anderem eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Router-Hard- und Software, stärkere Sicherheitsauflagen für Netzwerkkomponenten sowie einen Vorrang für europäische Produkte bei öffentlichen Ausschreibungen. Die Forderungen orientieren sich an bestehenden Sicherheitsvorgaben für Mobilfunknetze. Nach Ansicht der Hersteller sollte die EU vergleichbare Regeln auch für Router und andere Netzwerkkomponenten schaffen. Damit knüpft der Verband an die seit Jahren geführte Debatte über mögliche Sicherheitsrisiken bei Netzwerktechnik aus China an.

Mehrere EU-Staaten hatten deshalb bereits Einschränkungen für chinesische Anbieter wie Huawei und ZTE in ihren 5G-Netzen erlassen. Nun soll die Regulierung auf die gesamte Breite der Netzwerktechnik ausgeweitet werden. Die Hersteller argumentieren, dass Router, Switches und Access Points ähnlich kritische Funktionen übernehmen wie Basisstationen im Mobilfunk. Ein Schwerpunkt der Vorschläge ist die Herkunft von Hardware und Software.

Hersteller und Internetanbieter sollen künftig offenlegen, wo Geräte entwickelt und produziert werden. Dies soll nicht nur für die Hardware gelten. Auch die Entwicklung und Pflege der Firmware soll nachvollziehbar sein. Nach Ansicht der Unternehmen entstehen Sicherheitsrisiken häufig auf Softwareebene.

Mehr Transparenz entlang der Lieferkette soll daher das Vertrauen in die eingesetzte Technik stärken. Zudem sollen Hersteller verpflichtet werden, regelmäßige Sicherheitsupdates bereitzustellen und Schwachstellen zeitnah zu schließen. Dies ist besonders relevant, da viele Router über Jahre hinweg ohne Updates betrieben werden.

Zudem sprechen sich die Hersteller für den verstärkten Einsatz europäischer Netzwerktechnologie aus. Dies betrifft insbesondere Behörden, öffentlich finanzierte Einrichtungen und Betreiber kritischer Infrastruktur. Bereits heute verschärft die EU mit dem Cyber Resilience Act die Sicherheitsanforderungen für vernetzte Geräte. Die nun vorgestellten Vorschläge gehen jedoch darüber hinaus.

Sie fordern explizit eine bevorzugte Berücksichtigung europäischer Hersteller bei der öffentlichen Beschaffung sowie eine verpflichtende Sicherheitszertifizierung für alle Netzwerkkomponenten, die in sensiblen Bereichen eingesetzt werden. Die Hersteller betonen, dass dies nicht protektionistisch gemeint sei, sondern der Sicherheit der EU-Bürger diene. Ob die Europäische Union die Forderungen aufgreift, ist derzeit noch offen. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, die Sicherheitsanforderungen für vernetzte Geräte weiter zu verschärfen.

Der Cyber Resilience Act soll 2024 in Kraft treten und Hersteller zu mehr Sorgfalt bei der Entwicklung und Wartung ihrer Produkte verpflichten. Die Forderungen des Safenet-Verbandes könnten diesen Prozess beschleunigen. Experten sehen jedoch auch Herausforderungen: Eine zu starke Regulierung könnte Innovationen behindern und die Kosten für Verbraucher erhöhen.

Zudem müssten die Vorgaben technologieneutral formuliert sein, um nicht einzelne Hersteller zu bevorteilen. Die Debatte über die Sicherheit von Netzwerktechnik wird Europa noch lange beschäftigen





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