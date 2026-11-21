Sportdirektor Rouven Schröder und Trainer Alexander Blessin äußern scharfe Kritik an der Schiedsrichterleistung im Spiel gegen Borussia Dortmund.

Die sportliche Niederlage gegen Borussia Dortmund wiegt schwer, doch der bittere Beigeschmack nach dem 0:1-Ergebnis bereitet dem Sportdirektor des Vereinsrouven Schröder erhebliche Kopfzerbrechen. Schröder zeigt sich nach dem Spiel erbost über eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung in der ersten Halbzeit, die den Verlauf des Duells maßgeblich beeinflusst haben könnte.

Strittige Handspiel-Szene im eigenen Strafraum

In der 39. Minute sorgte ein Kontrovers um die Handspielregelung für erheblichen Unmut bei der Seitenlinie. Der 19-jährige BVB-Verteidiger Joane Gadou befand sich in einer Duellsituation mit dem 17-jährigen Wael Mohya im eigenen Strafraum. Bei diesem Zusammenprall berührte Gadou den Ball eindeutig mit der Hand, wodurch Mohya den Zugriff auf das Spielgerät verwehrte und die Angriffsfolge unterbrochen wurde.

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Schiedsrichter Robert Hartmann lässt Spiel weitergehen

Obwohl ein kurzer Video-Check in Köln durchgeführt wurde, entschied sich der Schiedsrichter Robert Hartmann dafür, das Spiel fortzusetzen, ohne die Szene erneut detailliert zu prüfen. Hartmann wertete den Eingriff als nicht strafwürdig, was bei der gegnerischen Mannschaft und der Führungsebene für massive Verunsicherung sorgte. Die Entscheidung wurde im Nachhinein von verschiedenen Seiten als Fehlinterpretation der Regelwerke angeprangert.

Rouven Schröder spricht von absoluter Fehlentscheidung

Schröder ließ keine Zweifel an seiner Meinung und erklärte, dass er diese Entscheidung nicht hinnehmen könne. Er betonte, dass es für ihn eine absolute Fehlentscheidung war, die den Fair-Play-Gedanken untergrub. Der Sportdirektor gab an, sich die relevante Szene mehrfach in aller Ruhe am Bildschirm angesehen zu haben, um seine Einschätzung zu validieren.

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Er äußerte den starken Eindruck, dass sich die Tendenz der Schiedsrichterbewertungen in eine komplett andere Richtung bewegt habe. Zwar sei der VAR noch im System integriert, aber in der Praxis gehe niemand mehr aus dem Kasten, um eine solche klare Situation zu korrigieren. Dies führe dazu, dass die Transparenz und Glaubwürdigkeit der Entscheidungen leiden.

Trainer Alexander Blessin fordert Elfmeter

Der Trainer Alexander Blessin unterstützte diese Kritik und fügte taktische Details hinzu. Er erklärte, dass Wael Mohya den Ball vor sich gehabt hätte, wenn der Dortmunder die Hand nicht benutzt hätte. Für Blessin ist es unerheblich, ob der Kontakt absichtlich war, da die Berührung mit der Hand den Spieler in eine bessere Position brachte.

Dies führe zwangsläufig zu der Schlussfolgerung, dass es sich um einen klaren Elfmeter gehandelt haben muss. Die Mannschaft habe in der ersten Halbzeit aggressiv gespielt, Zweikämpfe gewonnen und gut umgeschaltet. Dennoch dürfe man als Verlierer nicht vom Platz gehen, wenn man aufgrund solcher Situationen keine Chance bekam, belohnt zu werden.

Frust dominiert die Spielanalyse im Nachgang

Vor der eigentlichen Spielanalyse musste sich Schröder erst einmal Luft verschaffen. Er ärgerte sich maßlos darüber, dass man in der ersten Halbzeit nicht zumindest die Chance bekam, in Führung zu gehen. Diese Frustration ist verständlich, da die Mannschaft alle Anweisungen umgesetzt hatte.

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Nun bleibt die Frage, wie diese Entscheidung in der Liga gewertet wird und ob es eine Überprüfung durch den DFB geben wird. Die Spannung zwischen den Vereinen bleibt hoch, während die Fans und Experten weiterhin über die Konsequenzen dieser umstrittenen Handlung debattieren. Die Debatte um die VAR-Implementierung wird sicherlich noch eine Weile anhalten.