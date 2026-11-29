König Charles verliert an Rückhalt. Ein Royalautor macht auch seinen Versöhnungskurs mit Harry und Meghan dafür verantwortlich.

Der König habe zu viel Zeit und zu viele Mittel investiert, um seinen entfremdeten Sohn und dessen Ehefrau wieder enger an die Königsfamilie zu binden.im Gespräch mit News24 und verwies auf den anhaltenden Ärger über die frühere Kritik des Paares an der Monarchie.

Zahlen vonpositiv. Das sind vier Prozentpunkte weniger als im Juli und sein schwächster Wert seit der Thronbesteigung. 34 Prozent äußerten sich negativ. die Sussexes samt Kindern im Sommer auf Highgrove empfangen haben. Das Treffen galt als weiterer Schritt der Annäherung zwischen Vater und Sohn.

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Als arbeitende Royals kehrtenVertreter von Regierung und Militär schriftlich daran erinnern, dass das Paar unabhängig von der Monarchie agiert. Die Sussexes sollen verärgert gewesen sein, weil sie vorab nicht einbezogen worden seien. Ihre Vertreter widersprachen außerdem der Bezeichnung "Privatpersonen". Stattdessen sollten die beiden als "Personen des öffentlichen Lebens" gelten.