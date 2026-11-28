Hilft ausgerechnet Jeff Bezos Prinz Harry zurück in die königliche Familie? Ein Royal-Experte erklärte nun, welche „Schlüsselrolle“ der Amazon-Gründer spielt.

Hilft ausgerechnet Jeff Bezos Prinz Harry zurück in die königliche Familie? Ein Royal-Experte erklärte nun, welche „Schlüsselrolle“ der Amazon-Gründer spielt.völlig überraschend, dass sie zurück nach England ziehen.

Seither wird immer wieder darüber spekuliert, ob sich die Sussexes wieder der königlichen Familie annähern könnten. Royal-Experte Richard Eden behauptet nun, welcher Mann genau dabei helfen könnte: Kein Geringerer als Amazon-Gründer Jeff Bezos . , die im Juli 2027 in Birmingham stattfinden. In Birmingham erwartet man bis zu 550 Teilnehmer aus bis zu 26 Ländern.

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Für Amazon ist es die größte Unterstützung der Spiele bisher. Der Konzern war aber auch schon 2023 in Düsseldorf und 2025 in Vancouver-Whistler als Partner dabei. Ein großer Gewinn für Harry,Jeff Bezos: Er unterstützt auch Prinz William & König Charles Der Haken? Harry wisse, dass das Geld nur so lange fließt, wie er die Royals nicht verärgert.