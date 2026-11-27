Prinz Harry ist mit Herzogin Meghan und den Kindern nach Großbritannien zurückgekehrt. Ein Royal-Fotograf glaubt, dass die Familie umgezogen ist, damit Harry Frieden mit König Charles III. und Prinz William schließen kann: „Aber er muss Buße tun.“

gab es in den vergangenen Wochen und Monaten viele. Ein langjähriger Royal-Fotograf ist der Ansicht, dass der jüngere Sohn von König Charles III. mit der Familie nach Großbritannien gezogen ist, um Frieden mit seinem Vater und seinem Bruder, Prinz William , schließen zu können.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ihren ersten gemeinsamen Termin seit ihrer UK-Rückkehr absolviert, war im August mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan und den Kindern Archie und Lilibet aus den USA in seine Heimat zurückgekehrt. Arthur Edwards, der erst kürzlich sein neues Buch „Cup of Tea, Arthur?

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“ veröffentlicht hat, glaubt im Gespräch mit der britischen „Times“, dass sich die Beziehung vonzu Charles und William kitten lässt. Harry selbst hat in der Vergangenheit mehrfach den Wunsch nach einer Versöhnung geäußert. Der Thronfolger und seine Ehefrau, Prinzessin Kate , seien nicht nur grundsätzlich besonnen und verlässlich, als Katholik glaube Edwards auch an Vergebung.