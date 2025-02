Royal News aus aller Welt

Henri und Maria Teresa von Luxemburg gratulieren zum Hochzeitstag, König Charles III. gibt eine traurige Erkenntnis bekannt, und Alessandra de Osmas Tochter feierte ihren ersten Geburtstag.

Henri und María Teresa von Luxemburg feierten am 14. Februar 2024 ihr 44. Hochzeitstag mit privaten Einblicken aus ihren sozialen Medien. Das Paar lächelte entspannt in ein Foto, das in Venedig aufgenommen wurde, möglicherweise während ihrer Anwesenheit bei den Filmfestspielen im September 2024. Der König de Osmas Tochter durfte sich über ein süßes Geschenk freuen: Sie feierte am 11. Februar 2025 ihren ersten Geburtstag.

Alessandras Freundin, Cleo von Oettingen-Spielberg, teilte eine Story mit einem aufwendig verzierten Geburtstagskuchen für Alexia. Timothy Laurence, Ehemann von Prinzessin Anne, hat seine royalen Verpflichtungen wieder aufgenommen. Im Januar musste er eine geplante Reise nach Südafrika aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen. Der Verdacht auf einen Bänderriss führte zu dieser Absage. König Charles III. hat während seines Besuchs der Windturbinenfabrik in Middlesbrough eine traurige Erkenntnis geteilt: Er kann die Skipiste in den Schweizer Alpen nicht mehr entlangfahren. Früher besuchte der König den Schweizer Skiort Klosters fast jedes Jahr im Winter, aber jetzt sieht das anders aus. Der König sagte, er glaube, seine Zeit als Skifahrer liege hinter ihm.





