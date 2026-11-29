Edle Juwelen? Die Royals setzen zu Weihnachten offenbar lieber auf Humor. Ihre kuriosen Geschenke haben es in sich.

von ihr eine Badematte im Leopardenmuster. Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn sich die Royals bei ihrem Personal bedanken.setzt bei seinen Angestellten nämlich nicht auf Gags, sondern auf klassische Aufmerksamkeiten.

Als Dank für die geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr erhält jedes Mitglied des königlichen Personals einen Weihnachtspudding. Dazu kommt eine Karte, die als Zeichen der Anerkennung und des guten Willens gedacht ist. Während es bei der privaten Feier der Familie also unter anderem Fischkugelschreiber, Duschhauben und Toilettensitze gibt, setzt der Monarch bei seinen Mitarbeitern auf ein klassisches Weihnachtspräsent. Der Brauch verbindet den Dank des Königs mit einer Speise, die fest zur britischen Weihnachtszeit gehört.

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Die jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. starb im Jahr 2002. Mit ihrem Geschenk reihte sie sich in die Riege der Royals ein, die zu Weihnachten gerne zu kuriosen Überraschungen griffen. Kates Set zum Heranzüchten einer Freundin bekam Harry wiederum zu einer Zeit, in der er Meghan noch nicht kannte. Heute ist der Prinz mit der früheren Schauspielerin verheiratet, gemeinsam haben die beiden zwei Kinder.