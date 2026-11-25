Satellitenbilder deuten darauf hin, dass Russland mit der Stationierung seiner neuen Interkontinentalrakete Sarmat begonnen hat. Ihre Einsatzreife bleibt trotz erfolgreicher Tests umstritten.

Satellitenbilder deuten darauf hin, dass Russland mit der Stationierung seiner neuen Interkontinentalrakete Sarmat begonnen hat. Ihre Einsatzreife bleibt trotz erfolgreicher Tests umstritten.hat offenbar damit begonnen, seine neue Sarmat-Interkontinentalrakete in Stellung zu bringen.

Satellitenbilder aus Sibirien legen nahe, dass ein Flugkörper in ein Raketensilo geladen wurde. Zu dieser Einschätzung kommt das Londoner International Institute for Strategic Studies ( Die Anlage liegt bei Uschur im Gebiet Krasnojarsk und gehört zur 62. Raketendivision der Strategischen Raketentruppen. Sie soll als erste Einheit die nuklearfähige RS-28 Sarmat erhalten.

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Auf Satellitenbildern vom 6. Juni 2026 sind mehrere Fahrzeuge am geöffneten Startschacht 13C zu sehen. Eines könnte die Rakete oder einzelne Bauteile transportiert haben. Die Ladeplattform stand nahe am Siloeingang, allerdings ohne erkennbaren Raketenabschnitt.

Auch eine abgenommene Schutzkappe könnte dafür sprechen, dass ein Teil bereits im Schacht liegt. Ein Kran in der Nähe lässt einen möglichen Einbau der Nutzlast vermuten. Einen nuklearen Sprengkopf belegen die Bilder nicht. Die Entwicklung der Rakete verlief schwierig.

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Bei einem Test 2024 explodierte eine Rakete im Silo, möglicherweise wegen eines Problems mit der Triebwerkszündung. Ein weiterer Versuch scheiterte 2025: Die Rakete verließ zwar das Silo, kippte dann aber in der frühen Flugphase und stürzte in der Nähe ab. Erfolgreiche Tests gab es 2022 und am 12. Mai 2026.

Der Kommandeur der russischen Strategischen Raketenkräfte, Sergej Karakajew, sagte nach dem jüngsten Versuch, Sarmat sei noch im selben Jahr einsatzbereit. Damit wäre die Stationierung deutlich später als ursprünglich geplant. Auch am Testgelände Dombarowski waren im Oktober 2026 wieder Fahrzeuge und Ausrüstung an einem geöffneten Raketenschacht zu sehen. Dort fand im Mai der erfolgreiche Start statt.

Die Arbeiten könnten mit einem weiteren Test zusammenhängen. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Sarmat soll ältere russische Interkontinentalraketen vom Typ Woiwoda und UR-100N ablösen. Deren Nutzungsdauer sei um mehr als 20 Jahre verlängert worden.

Öffentlich bekannte Tests dieser flüssig angetriebenen Raketen gab es laut IISS seit 2013 nicht mehr. Russland stehe daher unter wachsendem Druck, die Systeme zu ersetzen. Eine Interkontinentalrakete kann Ziele auf sehr große Entfernungen erreichen. Sarmat soll nach russischen Angaben bis zu 18.000 Kilometer weit fliegen können.

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Laut IISS kann sie bis zu 15 unabhängig steuerbare Sprengköpfe oder mehrere Hyperschall-Gleitflugkörper tragen. Eine Flugbahn über den Südpol könnte es Russland ermöglichen, die USA von Süden her anzufliegen. Ihre tatsächliche Zuverlässigkeit bleibt nach den bisherigen Fehlschlägen offen.