Ørsted verzeichnet 19 % EBITDA-Wachstum und erreicht Commercial Operation

Ørsted meldet starkes Ergebnis mit 19 % EBITDA-Anstieg. Die Offshore-Windparks Borkum Riffgrund 3 und Revolution Wind gehen in den kommerziellen Betrieb. Details zu Investitionen und Ausbau.

Ørsted A/S hat am 5. November 2026 einen starken Abschluss der ersten neun Monate des Jahres 2026 vermeldet. Der dänische Energiekonzern verzeichnete ein EBITDA-Wachstum von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und bestätigte damit die aktuelle Finanz guidance. Zudem sind zwei bedeutende Offshore-Windparks in Deutschland und den Vereinigten Staaten in den kommerziellen Betrieb übergegangen.

Starke Finanzkennzahlen und operative Exzellenz

Das EBITDA exklusive neuer Partnerschaften und Stornierungsgebühren stieg um 19 Prozent auf 20,2 Milliarden DKK an. Im Vorjahreszeitraum lagen diese Werte noch bei 17,0 Milliarden DKK. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Windgeschwindigkeiten im gesamten Portfolio, gestiegene Strompreise und die zunehmende Stromerzeugung aus neuen Offshore-Windparks getrieben. Ørsted bleibt damit voll auf Kurs, um die jährlichen Zielvorgaben für das gesamte Geschäftsjahr 2026 einzuhalten.

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Die Bruttoinvestitionen beliefen sich auf 28,5 Milliarden DKK, was einem Rückgang von 39,9 Milliarden DKK im Vorjahr entspricht. Davon wurden 26,3 Milliarden DKK speziell in Offshore-Windprojekte unter Bauinvestiert. Die gesamte Bandbreite der erwarteten Bruttoinvestitionen wird nun auf 45 bis 50 Milliarden DKK geschätzt. Diese Obergrenze wurde um 5 Milliarden DKK reduziert, was auf zeitliche Verschiebungen bei den Zahlungen für bestimmte Offshore-Windbauvorhaben zurückzuführen ist. Der Return on Capital Employed (ROCE) betrug 7,4 Prozent nach Anpassungen für Wertberichtigungen und Stornierungsgebühren, ein Rückgang von 10,2 Prozent im Vorjahr aufgrund des höheren eingesetzten Kapitals in laufenden Bauprojekten.

Borkum Riffgrund 3 und Revolution Wind erreichen Commercial Operation

Eines der wichtigsten operative Meilensteine in den ersten neun Monaten von 2026 war der Start der kommerziellen Operationen für den Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 in Deutschland. Parallel dazu ging der US-amerikanische Windpark Revolution Wind in den kommerziellen Betrieb. In den Vereinigten Staaten wurde im Oktober der Baufortschritt des 704 MW Revolution Wind Projekts abgeschlossen. Das Projekt hat die Commercial Operation unter den Of-take-Verträgen mit Versorgungsunternehmen in den Bundesstaaten Connecticut und Rhode Island erreicht.

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Neben diesen Großprojekten hat Ørsted die Gesamtkapazität der installierten erneuerbaren Energien im dritten Quartal um 1,8 GW auf insgesamt 19,5 GW erhöht. Der Offshore-Bereich lieferte in den ersten neun Monaten von 2026 insgesamt 15,7 TWh erneuerbare Energie, was einer Steigerung von 22 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Diese Entwicklung unterstreicht die Fähigkeit von Ørsted, strategische Prioritäten termingerecht und innerhalb des Budgets umzusetzen, insbesondere bei der Ausführung des 8,1 GW Bauprogramms.

Globale Bauprojekte und strategische Positionierung

Ørsted verzeichnete weiterhin bedeutende Fortschritte in seinem Bauprogramm auf drei Kontinenten. In Taiwan wurden die wichtigsten Bauarbeiten an den Offshore-Windparks Greater Changhua 2b und 4 abgeschlossen. In Polen wurde die Installation der Fundamente für das Baltica 2-Projekt fertiggestellt, und der Transport der Offshore-Transformatorenstationen hat begonnen. Im Vereinigten Königreich wurde die Installation des zweiten und letzten Offshore-Konverters am Hornsea 3 Projekt, dem größten Offshore-Windparkprojekt der Welt, abgeschlossen.

Am Sunrise Wind Projekt in den USA wurde die Installation aller Windkraftanlagenfundamente beendet. Zudem wurden in den USA die Installation der verbleibenden Windturbinen am Revolution Wind Projekt sowie der Bau des 200 MW Blackwater Solar Projekts begonnen. Des Weiteren wurde ein 300 MW Battery Energy Storage System (BESS) fertiggestellt, das mit der Onshore-Konverterstation von Hornsea 3 ko-loziert ist. Diese Entwicklungen tragen zur Energiesicherheit und zur Dekarbonisierung bei.

Steuerliche Klärung und Ausblick

Ørsted erhielt eine abschließende Einschätzung bezüglich der Steuerrechte für die britischen Offshore-Windparks Walney Extension und Hornsea 1. Diese Meinung stimmt mit der langjährigen Auslegung des Unternehmens überein. CEO Rasmus Errboe betonte, dass das Unternehmen weiterhin seine strategischen Prioritäten liefert, was zu einer konsistent starken finanziellen Performance führt. Die Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit von Ørsted, strategische Ziele planmäßig zu erreichen und gleichzeitig attraktive Wachstumschancen in Kernmärkten zu nutzen.