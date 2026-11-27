AMD stellt RT-MLAS vor: Die neue Raytracing-Erweiterung soll Speicherbedarf und Berechnungszeiten in komplexen Szenen deutlich senken.

soll den Speicherbedarf und die Aufbauzeit von Beschleunigungsstrukturen in großen, dynamischen Szenen verringern. Denn bei komplexen Raytracing-Szenen kann es mehr Zeit kosten, diese Strukturen aufzubauen und zu aktualisieren, als die Strahlen durch die Szene zu verfolgen.beschrieben haben.

Beide Verfahren setzen an unterschiedlichen Stellen an: Tetraederkäfige vereinfachen die Animation feiner Geometrie, RT-MLAS die Verwaltung der zugehörigen Beschleunigungsstrukturen. Aktuelle Raytracing-Systeme nutzen meist zwei Ebenen solcher Strukturen. Eine BLAS bildet die Geometrie eines Objekts ab. Eine TLAS verwaltet dessen Instanzen in der Szene.

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Beide basieren auf BVHs : Diese ordnen Begrenzungsvolumen hierarchisch an, damit ein Strahl nicht jedes Dreieck einzeln prüfen muss. Je nach Art der Bewegung müssen die Geometrie, die BLAS oder die Instanzdaten in der TLAS aktualisiert werden. Bei vielen komplexen, unabhängig animierten Objekten kostet das Zeit und Grafikspeicher. Bisherige BVH-Herangehensweisen: Bild 1: Für jede Komponente der Häuser wird eine eigene BLAS erstellt.