RTL 2 startet "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" - künstlich intelligentem Krake vorhersagen die Ergebnisse der wichtigsten Turnierspiele

RTL 2 will den Kult des Krake Paul aus dem Sea Life Center in Oberhausen wiederbeleben und schickt Paul 2.0 ins Rennen. Der künstlich intelligente Krake soll die Ergebnisse der wichtigsten Turnierspiele vorhersagen, allerdings auf seine ganz eigene Art. Paul 2.0 wird Fun Facts rund um Mannschaften, Spieler und Nationen nutzen, um seine Prognosen zu erstellen. Die Clips laufen jeweils nach den RTL-2-News um 16 Uhr und insgesamt werden 27 Kurz-Clips produziert.

Der Krake Paul aus dem Sea Life Center in Oberhausen war der heimliche Star der Fußball-WM 2010 und absoluter Publikumsliebling. Er sagte mit erstaunlicher Treffsicherheit fast alle Spiele der deutschen Mannschaft richtig voraus.

RTL 2 will den Kult wiederbeleben und schickt Paul 2.0 ins Rennen. Besonderheit: Der Krake stammt von einer KI. RTL 2 startet das Format "Das WM-Orakel mit Paul 2.0". Der künstlich intelligente Krake soll die Ergebnisse der wichtigsten Turnierspiele vorhersagen, allerdings auf seine ganz eigene Art.

Statt Tabellen, Formkurven oder Expertenmeinungen zählen bei Paul 2.0 Fun Facts rund um Mannschaften, Spieler und Nationen, so der TV-Sender. Zum ersten Mal meldet sich das achtarmige WM-Orakel am 11. Juni, dem Tag des Eröffnungsspiels, mit seiner Prognose zu Wort. Die Clips laufen jeweils nach den RTL-2-News um 16 Uhr.

Insgesamt produziert RTL 2 27 Kurz-Clips rund um die wichtigsten WM-Partien. Dazu gehören das Eröffnungsspiel, alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung, die Spiele der großen Favoriten sowie sämtliche K.o. -Duelle ab dem Achtelfinale. Falls eine Partie am Wochenende stattgefunden hat, wird die entsprechende Vorhersage bereits am Freitag nach den News ausgestrahlt





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