RTL Deutschland holt 'Club der roten Bänder' und 'Der Lehrer' zurück

RTL Deutschland plant die Neuauflagen zweier beliebter Serien: 'Club der roten Bänder' für Vox und 'Der Lehrer' für RTL und RTL+. Der Fiction-Chef Hauke Bartel betont die emotionale Kraft solcher Formate und die Suche nach 'Wir-Gefühl' bei den Zuschauern.

Neuauflagen bekannter Serien haben sich in den vergangenen Jahren weltweit zu einem Trend entwickelt. Und auch bei RTL Deutschland wartet man nun mit gleich zwei Marken auf, die man demnächst zurückholen wird. Wie RTL -Fiction-Chef Hauke Bartel jetzt in einem angekündigt hat, holt man sowohl 'Club der roten Bänder' als auch ' Der Lehrer ' zurück auf die Bildschirme. 'Alle suchen gerade am Markt nach IPs.

Da liegt es auf der Hand, sich zu fragen, was die IPs sind, die unsere Zuschauerherzen am höchsten schlagen lassen', sagt Bartel. Im Falle von 'Der Lehrer' trommelt man dafür nun sogar das alte Team zusammen - inklusive Hendrik Duryn als 'Lehrer' Stefan Vollmer. Der Schauspieler hatte die Serie zur letzten Staffel hin verlassen und die Hauptrolle wurde von Simon Böer übernommen. Aber auch der konnte schon den zuvor eingesetzten Reichweitenverlust nicht mehr stoppen - im Gegenteil. Und so beendete RTL die Serie nach der insgesamt neunten Staffel wegen der insgesamt stark zurückgegangenen Quoten. In sechs neuen Folgen will man nun ergründen, wie es Vollmer ergangen ist. 'Klar ist, dass er wieder mit ungewöhnlichen Ideen für seine Schülerinnen und Schüler kämpfen wird – auch wenn er dabei bei einigen Leuten aneckt', sagt Bartel. Produziert wird die neue Staffel von MadeFor Film, Christian Munder ist mit als Produzent an Bord und Yannick Posse als Headautor. Klar ist auch jetzt schon, dass 'Der Lehrer' nicht nur bei RTL+, sondern linear auch bei RTL zu sehen sein wird. Zusammen mit Bantry Bay will Hauke Bartel darüber hinaus den 'Club der roten Bänder' neu erzählen, geplant ist das Projekt für Vox, da liefen 2015 bis 2017 auch schon die ersten drei Staffeln. Geplant ist aber keine Fortsetzung, sondern eine Neuauflage, in der man eine neue Generation an Kindern und Jugendlichen erzählt, die wie schon beim Original im Krankenhaus gegen verschiedene Krankheiten kämpfen. Im Mittelpunkt sollen erneut die Freundschaften zwischen den Figuren stehen. 'Der 'Club der roten Bänder' sei ein Herzensprojekt, weil die Serie vor zehn Jahren die erste Eigenproduktion gewesen sei, mit der er sich beschäftigt habe, als er von der Uni zu Vox gekommen sei. Als Produzentin ist erneut Gerda Müller mit dabei. 'Es sind auch emotional wohltuende Formate, die auf ihre Weise konstruktiv und optimistisch lebensbejahend mit den Herausforderungen des Lebens umgehen. Die Menschen suchen bei uns diese besondere Emotion und ein besonderes Wir-Gefühl', sagt Bartel zu den beiden kommenden Serien. Zur Zukunft von 'Alarm für Cobra 11' will sich Hauke Bartel zum aktuellen Zeitpunkt dagegen noch nicht äußern. Zwei Anfang des Jahres gezeigte Filme der Reihe liefen aus Quotensicht ziemlich mäßig. Diese Filme seien 'unter den Möglichkeiten geblieben', konstatiert nun auch der Fiction-Chef, der dennoch darauf verweist, dass man noch vier weitere Streifen in der Hinterhand habe. Erst danach werde man sich überlegen, wie es weiter geht. Neuigkeiten gibt es dafür beim Projekt 'Hagen', einem mit Constantin Film umgesetzten Projekt. Der entsprechende Film ist bereits im vergangenen Jahr im Kino zu sehen gewesen, in diesem Jahr erfolgt die TV-Premiere in Serien-Form. Dafür hat man jetzt aber nochmal Hand beim Titel angelegt. So kommt 'Hagen' unter dem Namen 'Die Nibelungen: Kampf der Königreiche' zu RTL+. Der ursprüngliche Titel sei 'eventuell zu sehr ein Insider für die ausgemachten Sagen-Kenner' gewesen, sagt Bartel. Mit dem neuen Namen wüsste alle Menschen, was sie bekommen. 'Die Nibelungen sind für die Deutschen nicht umsonst der größte Mythos im eigenen Kulturkreis.





DWDL

