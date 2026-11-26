RTL erzielt mit dem Finale der zweiten Inside-Staffel den reichweitenstärksten Quotenerfolg des Abends mit 1,67 Millionen Zuschauern, während Sat.1 und ProSieben ebenfalls starke Werte vorweisen können. Stern TV und eine neue ProSieben-Show schneiden schwächer ab.

Auch die zweite Staffel der" Inside"-Reihe ist für RTL ein schöner Quoten -Erfolg gewesen. Am Mittwochabend sorgte das Format mit einem Blick hinter die Lindt-Kulissen für einen würdigen Abschied: 1,67 Millionen Menschen schalteten ein und machten RTL so zum reichweitenstärksten Privatsender überhaupt.

Und auch beim jungen Publikum lief es rund: In der klassischen Zielgruppe unterhielt RTL 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 13,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren 11,3 Prozent drin.

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"Stern TV" hielt sich im weiteren Verlauf des Abends bei 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Während die Sendung mit Steffen Hallaschka damit in der klassischen Zielgruppe unter die 10-Prozent-Marke fiel und 9,6 Prozent Marktanteil holte, waren bei den 14- bis 59-Jährigen 10,1 Prozent drin. Am Ende reichte es angesichts von 10,5 Prozent für den klaren Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Aber auch andere Private wussten am Mittwoch zu überzeugen.