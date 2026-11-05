RTL gibt Fehler in "Wer wird Millionär?" zu: Frage aus 3-Millionen-Euro-Woche war unlösbar

RTL räumt einen massiven Fehler in der 3-Millionen-Euro-Woche ein. Eine 32.000-Euro-Frage an Laura war faktisch falsch, da keine Antwortoption zutraf. Konsequenzen und Details.

Der Fernsehsender RTL hat einen erheblichen Redaktionsfehler in der populären Quizshow "Wer wird Millionär?" offiziell zugegeben. Bei einer Ausgabe der "3-Millionen-Euro-Woche" im September 2024 lag die Frage für die Kandidatin Laura nicht vor. Stattdessen war die gesamte Fragestellung faktisch inkorrekt, da keine der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten korrekt war. Dies betrifft die im September 2024 ausgestrahlte Folge, in der die Teilnehmerin die Herausforderung meistern sollte.

Fehlerhafte Frage zur Google-Suche 2023

Die problematische Frage aus dem 32.000-Euro-Quiz zielte auf die am häufigsten gesuchte internationale Persönlichkeit in Deutschland ab. Die Kandidatin Laura sollte das korrekte Antwortpaar auswählen. Tatsächlich war Taylor Swift im Jahr 2023 die meistgesuchte internationale Persönlichkeit bei Google in Deutschland. Diese Information ist der zentrale Hintergrund des Fehlers, der erst später erkannt wurde. Weder Laura noch der Moderator Günther Jauch hatten bei der Aufzeichnung Kenntnis von diesem Umstand.

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RTL entschuldigt sich öffentlich für den Vorfall

Nach sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion kam der Sender zu dem Schluss, dass die Frage nicht lösbar war. Es gab keine korrekte Option unter den angebotenen Antworten. Daher hat RTL eine offizielle Erklärung veröffentlicht und sich bei den Zuschauern und der Kandidatin entschuldigt. Ein Sprecher des Senders betonte, dass dem Team ein Fehler unterlaufen sei, der so nicht hätte passieren dürfen. Die Transparenz ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Zuschauer zu bewahren.

Keine Nachteile für Kandidatin Laura

Trotz des gravierenden Fehlers hatte die Situation für Laura keine negativen finanziellen oder spieltechnischen Folgen. Sie musste das Spiel nicht vorzeitig beenden oder Geld verlieren. Im Gegenteil, RTL kündigte an, dass Laura die Möglichkeit erhält, in einer späteren Ausgabe der "3-Millionen-Euro-Woche" erneut anzutreten. Diese Geste soll die Unfairness des Moments kompensieren und ihr eine faire Chance geben, ihr Glück noch einmal zu versuchen.

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Hintergrund zum Format und Finale

Die "3-Millionen-Euro-Woche" ist ein spezielles Format der Sendung, das über mehrere Abende läuft. Die Struktur des Spiels erlaubt es Kandidaten, sich für das große Finale zu qualifizieren. Wer in den regulären Folgen der Woche mindestens 16.000 Euro erspielt, hat die Voraussetzung für das Finale erfüllt. Dort können die qualifizierten Gäste dann um bis zu drei Millionen Euro spielen. Dieser Mechanismus bot auch für Laura die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Reaktionen und weitere Vorfälle

Der Vorfall sticht hervor, da Fehler bei "Wer wird Millionär?" meist bei den Kandidaten liegen. Diesmal lag die Verantwortung eindeutig bei der Redaktion. Ähnliche tragische Momente gab es bereits in der Vergangenheit, etwa wenn Kandidaten durch falsche Entscheidungen Tausende Euro verloren. Ein weiteres Beispiel ist das Finale von "Gefragt - Gejagt", wo Jäger wie Holger Waldenberger bereits unter Druck gerieten. Doch der aktuelle Fehler in der Frage zu Taylor Swift bleibt ein einmaliger Fehler auf Senderseite.