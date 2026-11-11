RTL+ holt 'Alles was zählt' mit neuer Spannung am 11. November 2026

Die heutige RTL+-Folge von 'Alles was zählt' bietet unerwartete Wendungen zwischen Luca, Kilian, Simone und Charlie. Zuschauer erfahren, wie alte Rivalitäten neu entfacht werden und welche Entscheidungen ihre Zukunft bestimmen.

Der neue RTL+ -Abendportion von "Alles was zählt" - veröffentlicht am 11. November 2026 - verspricht erneut starke Dramatik und überraschende Handlungswendungen, die die langjährige Show auszeichnen. Fans erfahren, wie alte Verbindungen neu belebt werden und aktuelle Konflikte weiter eskalieren.

Entwicklungen zwischen Luca, Kilian und Simone

Luca Becher und Kilian Horne neigen sich in ihrer Beziehung immer mehr zueinander, doch Simone Becher, die die Entwicklung skeptisch verfolgt, unterschätzt dabei die Zuneigung ihres Enkels. Trotz ihres Misstrauens versucht Simone, ihre eigenen Ziele nicht von einem Mann abhängig zu machen, während ihr Enkel voller Ambitionen agiert.

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Charlies Entscheidung zu einer Weltmeisterschaft

Charlie, die in der Show eine wichtige Rolle spielt, erhält von Ben die Chance, an der Weltmeisterschaft zum Eiskunstlauf teilzunehmen. Zunächst zögert sie, doch Ben setzen auf drastische Methoden, um sie zu überzeugen. Die Einschüchterung führt letztlich zu einer neu definierten Beziehung zwischen Charles und Ben.

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Konflikte zwischen Gabriella und Joana entstehen

Gabriella Hein, im deutschen Fernsehen als Gadaly bekannt, legt die beruflichen Pläne ihrer Tochter Jasmin schwer in Frage. Sie glaubt, das Thema damit abgeschlossen zu haben, doch Joana, die sich für ihre eigenen Ziele hält, hält sich nicht zurück und bringt ein neues Spannungsfeld in die familiäre Dynamik.

Wie die Ereignisse die Schausoftware beeinflussen

Durch die heutigen Episoden wird deutlich, dass bei "Alles was zählt" nicht nur romantische Verwicklungen, sondern auch sportliche und berufliche Entscheidungen im Fokus stehen. Die Show präsentiert damit ein breites Spektrum an Konflikten, die die Zuschauer in den kommenden Wochen beobachten können, insbesondere die nächste TV-Ausstrahlung am 18. November 2026 um 19:05 Uhr.