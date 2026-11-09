RTL kehrt mit Restauranttester Christian Rach zurück

Christian Rach startet im Frühjahr 2027 sein Comeback als Restauranttester bei RTL. Die Produktion konzentriert sich auf die Existenzsicherung von Gastronomen.

Der bekannte Spitzenkoch und Fernsehmoderator Christian Rach kehrt mit seiner bewährten Showkonzeption zurück. Das deutsche Fernsehunternehmen RTL bestätigt offiziell, dass die Dreharbeiten für das Comeback bereits begonnen haben. Die Produktion konzentriert sich dabei auf Standorte in Hessen sowie im nördlichen deutschen Raum. Die geplante Ausstrahlung der neuen Folgen ist für das Frühjahr 2027 terminiert.

Komplizierte Rahmenbedingungen für Gastronomen

Die Gastronomiebranche befindet sich aktuell in einer besonders kritischen Phase. Viele Betriebe kämpfen tagtäglich mit steigenden Betriebskosten und erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Diese Faktoren führen dazu, dass lokale Einrichtungen ihre Existenzbedingung gefährdet sehen. Christian Rach sieht in dieser Entwicklung eine dringende Notwendigkeit für Unterstützung. Er betont regelmäßig, dass Restaurants oft fest in ihrer Nachbarschaft oder Region verankert sind.

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Neue Dreharbeiten und inhaltliche Ausrichtung

Das bewährte Format der Sendung bleibt im Kern unverändert erhalten. Gleichzeitig soll das Programm gesellschaftlich relevante Themen und aktuelle Entwicklungen aufgreifen. Diese Aspekte bewegen die Gastronomie und die Menschen, die dort arbeiten, täglich. RTL hat die Rückkehr der Sendereihe bereits im vergangenen September bekannt gegeben. Mehr als zehn Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Ausstrahlung will das Netzwerk erneut Restaurants helfen.

Kritische Analyse und Lösungsstrategien

Christian Rach überprüft vor Ort die Kochtöpfe und kontrolliert die Speisekarten der besuchten Lokale. Er gibt Gastronomen eine schonungslose Rückmeldung darüber, was in ihren Restaurants schief läuft. In früheren Ausgaben besuchte er Lokale, in denen die Gäste ausblieben oder das Essen nicht schmeckte. Zusammen mit den Wirten suchte er nach konkreten Lösungen und stellte die Speisekarten um. Auch in der Küche nahm er dabei kein Blatt vor den Mund.

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Historie und historische Zuschauerzahlen

Die ursprüngliche Sendung erreichte zeitweise mehr als sechs Millionen Zuschauer. Sie wurde dafür unter anderem mit der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die letzte Ausstrahlung der ersten Staffel erfolgte im Jahr 2017 mit neuen Ausgaben. Im Oktober 2025 verabschiedete sich Christian Rach nach 103 Sendungen aus der Jury von Grill den Henssler. Er stand sechs Jahre gemeinsam mit Steffen Henssler vor der Kamera.

Ausblick und geplanter Sendezeitraum

Ein genauer Sendezeitpunkt für die neuen Folgen ist derzeit noch nicht bekannt gegeben. Die Dreharbeiten liefen bisher in verschiedenen Regionen Nord- und Westdeutschlands. Die Produzenten gehen davon aus, dass die Ausstrahlung im Frühjahr 2027 startet. Christian Rach betont in einer offiziellen Mitteilung, dass er jeden Tag sieht, wie sehr die Branche unter Druck steht. Der Verlust solcher Lokale bedeute den Verlust eines wichtigen Ortes für die Gemeinschaft.