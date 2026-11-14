RTL Nations League: Einschaltquoten steigen, aber Rückgang gegenüber Oktober

RTL dominiert am Freitagabend mit der Nations League, verzeichnet aber weniger Zuschauer als noch im September. Analyse der Quoten und Konkurrenz durch ZDF.

Der Fernsehsender RTL hat am Freitagabend mit der Übertragung des Nations-League-Spiels zwischen Serbien und Deutschland den klaren Tagessieg eingefahren. Obwohl die Quote deutlich niedriger ausfiel als noch vor wenigen Wochen, bleibt die Ausstrahlung eine der erfolgreichsten Sendungen des Abends. Durchschnittlich 7,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zur Partie ein, was zwar einen Rückgang darstellt, aber im Vergleich zum Marktstandard immer noch sehr starke Werte bedeutet. Der Marktanteil lag bei dieser Übertragung bei 33,8 Prozent.

Signifikanter Rückgang der Zuschauerzahlen

Im direkten Vergleich zu den Spielen unter Trainer Jürgen Klopp vor Ende September und Anfang Oktober zeigt sich jedoch ein deutlicher Rückgang der Zuschauerinteresse. Damals hatte die Nationalmannschaft ihre ersten Spiele in dieser Ära bestritten und konnte regelmäßig mehr als zehn Millionen Zuschauer mobilisieren. Die aktuelle Übertragung fiel mit 7,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fast dreieinhalb Millionen Personen niedriger aus als beim Hinspiel gegen Serbien vor etwa sechs Wochen. Auch bei anderen Länderspielen in diesem Zeitraum wurde die Marke von zehn Millionen meist überschritten, sodass die jüngste Sendung im Jahresvergleich deutlich absinkt.

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Starke Positionierung in der werberelevanten Zielgruppe

Trotz des allgemeinen Rückgangs kann RTL mit der Nations League weiterhin von starken Quoten in der für Werbetreibende wichtigen Zielgruppe profitieren. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für einen Marktanteil von 44,5 Prozent. Dennoch musste der Sender auch im jungen Publikum Federn lassen. Zuletzt wurde regelmäßig die Marke von 50 Prozent in dieser Altersgruppe geknackt. Bei Klopps erstem Spiel gegen die Niederlande erreichte der Sender sogar Werte von rund 60 Prozent, was die relative Entwicklung der Zuschauerbindung verdeutlicht.

Hohe Quoten durch Vor- und Nachberichterstattung

Zufriedenheit herrscht in Köln dennoch, da auch die Inhalte rund um das Hauptspiel hohe Quoten einspielten. RTL startete mit der Vorberichterstattung bereits in einen starken Marktanteil von 22,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Nach dem Abpfiff des Spiels lag der Marktanteil bei noch 23,6 Prozent. Insgesamt schalteten bis Mitternacht durchschnittlich 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer weiter vor dem Fernseher ein. Dies unterstreicht, dass das Interesse an der Nations League über das Spiel selbst hinaus anhält und der Sender die Zuschauer über einen längeren Zeitraum binden kann.

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Starke Konkurrenz durch das ZDF am Abend

Später am Abend wechselten viele Zuschauer jedoch zum ZDF, das dort alternative Programme anbot. Die "heute-show" erreichte 3,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nachdem das "heute-journal" zuvor nur von 1,80 Millionen Menschen gesehen wurde. Mit der Krimiserie "Jenseits der Spree" schwang sich der Sender um 20:15 Uhr sogar zum größten Fußball-Verfolger auf und erreichte 3,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies entsprach einem Marktanteil von 16,4 Prozent und zeigt, dass das ZDF in diesem Zeitfenster erfolgreich gegen die Dominanz von RTL im Bereich der Unterhaltung antreten konnte.

Quellen und methodische Details der Auswertung

Alle angegebenen Daten basieren auf Auswertungen von AGF SCOPE mit dem Stand 1.16. Der verwendete Marktstandard ist Bewegtbild, wobei es sich um vorläufig gewichtete Daten handelt. Die Tages-Market-Anteile wurden basierend auf dem Auswertungstyp TV-Zeitintervall ermittelt und sind nutzungsbezogen. Die Sendungsdaten selbst basieren auf dem Auswertungstyp TV und sind produktbezogen. Die ursprüngliche Quelle für diese Analyse ist dwdl.de. Die URL zur detaillierten Zahlenzentrale lautet: https://www.dwdl.de/zahlenzentrale/108566/rtl_dominiert_mit_nations_league__aber_weniger_fans_als_zuletzt/. Das Erste setzte in diesem Zeitraum auf einen alten "Zürich-Krimi", lag mit 2,22 Millionen Personen und 9,9 Prozent Marktanteil aber deutlich hinter den Werten des ZDF.