RTL-Quadrell: Quotenrekord und Sieg in der jungen Zielgruppe

Die RTL-Debatte „Das Quadrell - Kampf ums Kanzleramt“ erzielte am Sonntagabend einen Quotenrekord und übertraf die Reichweite des TV-Duells der ARD und ZDF in der jungen Zielgruppe.

RTL erlebte einen großen Quoten-Erfolg mit der Sendung „Das Quadrell - Kampf ums Kanzleramt“. Die Sendung übertraf nicht nur die Reichweite des „Triell“ im Wahlkampf vor drei Jahren, sondern erreichte bei der jungen Zielgruppe sogar eine höhere Zuschauerschaft als die ARD und ZDF zusammengenommen bei ihrem TV-Duell in der Vorwoche. Die Sendung war nicht ohne Störgeräusche und Missgeschicke.

Über manche Fragen von Günther Jauch und Co-Moderatorin Pinar Atalay zeigten die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne), Friedrich Merz (Union) sowie Kandidatin Alice Weidel (AfD) ihren Unmut. Für Heiterkeit in den sozialen Medien sorgte der Fauxpas von Günther Jauch, der den aus dem Museum geliehenen historischen Steuer-Bierdeckel von Friedrich Merz auf den Boden fallen ließ. Mit 7,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte das Debattenformat einen hervorragenden Marktanteil von 25,2 Prozent. Der „Tatort“ im Ersten hatte mit 7,40 Millionen Menschen knapp das Nachsehen - eine Seltenheit am Sonntagabend. Besonders erfreulich für die Verantwortlichen von RTL dürfte der Vergleich mit dem am vorangegangenen Sonntag ausgestrahlten TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz sein. Hier schalteten bei ARD und ZDF zwar deutlich mehr Menschen ein - zusammengerechnet 12,26 Millionen. Allerdings konnte RTL die öffentlich-rechtlichen Sender in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ausstechen. 3,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe schalteten das „Quadrell“ bei RTL ein, das ergab einen herausragenden Zielgruppen-Marktanteil von 44,7 Prozent. In der Vorwoche hatten bei ARD (2,16 Millionen) und ZDF (0,86 Millionen) addiert 3,02 Millionen 14- bis 49-Jährige das Duell Scholz gegen Merz verfolgt. Auch im Vergleich zum „Triell“ der damaligen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock vor drei Jahren legte RTL zu. Damals zählte der Kölner Sender nur etwas mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer





