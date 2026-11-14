RTL-Quote sinkt trotz Klipp-Sieg: Weniger Zuschauer bei DFB-Nations-Liga-Partie

Trotz des 3:1-Sieges von Jürgen Klopp und der Nationalmannschaft sank die TV-Reichweite bei RTL deutlich. Details zu den Einschaltquoten und der Konkurrenz analysiert dieser Bericht.

Jürgen Klopp hat mit der deutschen Nationalmannschaft unter der Führung des 59-jährigen Bundestrainers einen verdienten 3:1-Sieg im Rahmen der Nations League errungen. Dieser wichtige Schritt Richtung Viertelfinale fiel jedoch in einem Fernsehmarkt auf, der überraschend niedrige Einschaltzahlen verzeichnete. Die TV-Quote lag bei einem Marktanteil von 33,8 Prozent. Damit war die Partie zwar mit großem Abstand die erfolgreichste Sendung des Freitagabends auf dem Sender, erreichte aber die bislang schwächste Reichweite in der noch kurzen Amtszeit von Jürgen Klopp als Nationaltrainer.

Schärferer Einbruch bei jüngeren Zielgruppen

Im direkten Vergleich zu früheren Spielen zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Zuschauerzahlen. Vor rund sechs Wochen schalteten noch fast elf Millionen Fans ein, um den Nationalmannschaft zu verfolgen. Auch die weiteren Länderspiele knackten in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig die Zehn-Millionen-Marke. Selbst das bislang schwächste Spiel, ein 0:0-Unentschieden gegen Griechenland bei RTL, hatten noch 9,74 Millionen Zuschauer verfolgt. Besonders deutlich wird der Rückgang beim Blick auf die jüngeren Zuschauer. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam RTL diesmal auf 1,85 Millionen Fans und einen Marktanteil von 44,5 Prozent. Zuletzt waren regelmäßig sogar mehr als 50 Prozent drin.

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RTL bleibt Tagessieger trotz Konkurrenz

Ganz unzufrieden dürfte RTL trotzdem nicht sein, da die Übertragung der klare Tagessieger war. Der ZDF-Krimi "Jenseits der Spree" kam lediglich auf 3,631 Millionen Zuschauer. Auch das Rahmenprogramm lief ordentlich. Die Vorberichterstattung erreichte 22,3 Prozent Marktanteil, nach Abpfiff waren es noch 23,6 Prozent. Insgesamt blieben bis Mitternacht durchschnittlich 2,24 Millionen Zuschauer dran. Diese stabilen Zahlen im Vergleichszeitraum unterstreichen die starke Position des Senders im deutschen Fernsehen, selbst wenn die absolute Zahl der Zuschauer bei diesem speziellen Event sinkt.

Hohe Erwartungen zum Viertelfinale

Für Jürgen Klopp und seine Mannschaft geht es am Montag um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion gegen Holland um den Einzug ins Viertelfinale. Die ARD wird das Spiel übertragen. Vielleicht lockt das Endspiel um einen Platz in der K.-o.-Runde der Nations League dann auch wieder deutlich mehr Fans vor die Bildschirme. Die hohe Bedeutung des Spiels und die lokale Nähe durch Austragung in Berlin könnten die Zuschauerzahlen wieder erhöhen. Dies wäre ein wichtiger Indikator für die anhaltende Faszination, die die deutsche Nationalmannschaft auch unter der neuen Trainerführung ausübt.

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Strategische Bedeutung für den Sender

Die Quotenentwicklung ist für den Fernsehsender relevant, da sie direkt die Werbeeinnahmen beeinflusst. Obwohl die absolute Zahl der Zuschauer gesunken ist, bleibt die Position als Tagessieger erhalten. Die Konkurrenz durch andere Formate, wie den ZDF-Krimi, bleibt moderat. Die Daten zeigen, dass die deutsche Nationalmannschaft nach wie vor ein starkes Pull-Faktor im Programmangebot ist. Die Strategie von RTL, die Spiele der Nationalmannschaft zu übertragen, scheint sich langfristig zu bewähren, auch wenn kurzfristige Schwankungen auftreten können. Die kommende Partie gegen Holland wird zeigen, ob die Erwartungen wieder steigen.

Ausblick auf die weitere Saison

Die Nations League bietet der Nationalmannschaft eine Chance, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Dies erhöht die mediale Aufmerksamkeit. Die bisherigen Leistungen deuten auf eine positive Entwicklung hin, auch wenn die Quoten schwanken. Die Analyse der Zuschauerzahlen zeigt, dass die jüngeren Zielgruppen schwerer zu erreichen sind als zuvor. Dies stellt eine Herausforderung für alle Medien dar, die Sportsendungen ausstrahlen. Die kommende Woche wird entscheidend sein, um zu sehen, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können und ob die Zuschauerzahlen wieder ansteigen.