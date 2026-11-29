Mit einer Weihnachtssendung wollte RTL sein Publikum auf die Adventszeit einstimmen. Doch das Interesse bleibt überschaubar – zuvor laufen Weihnachtsfilme deutlich erfolgreicher.

Mit einer Weihnachtssendung wollte RTL sein Publikum auf die Adventszeit einstimmen. Doch das Interesse bleibt überschaubar – zuvor laufen Weihnachtsfilme deutlich erfolgreicher. Nur 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalten am Samstag das „Punkt 12 Spezial – Wir freuen uns auf Weihnachten“ ein.

Davon gehören gerade einmal 60.000 zur werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil liegt in dieser Altersgruppe bei lediglich 4,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen kommt RTL mit 4,2 Prozent nicht über ein schwaches Ergebnis hinaus. RTL: Weihnachtsfilme schlagen „Punkt 12“-Sondersendung Dabei beginnt der Samstag für RTL zunächst deutlich erfolgreicher.

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Bereits ab 8.30 Uhr läuft der Weihnachtsfilm „A Royal Corgi Christmas“, der durchschnittlich 270.000 Menschen erreicht. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt der Sender damit einen Marktanteil von 12,0 Prozent. Anschließend kann RTL die Quote sogar noch steigern: „Christmas at the Plaza“ kommt auf 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit verfolgen mehr Menschen den Film als später die Weihnachtssondersendung.