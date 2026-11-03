RTL Sorgenbarometer: Bundesregierung als Hauptproblem, Preise steigen weiter

Das RTL/ntv Sorgenbarometer zeigt: 87 Prozent der Deutschen fürchten Überforderung der Regierung. Steigende Preise und Bildungsmängel dominieren, während Zuwanderungsthemen überraschend niedrig bleiben.

Das neu veröffentlichte Sorgenbarometer von RTL und ntv offenbart ein tiefes Misstrauen der deutschen Bevölkerung gegenüber der politischen Führung. Die Studie des Instituts Forsa dokumentiert, dass die Mehrheit der citizens die Handlungsfähigkeit des Staates in Frage stellt und sich in Bezug auf alltägliche wirtschaftliche Belastungen zutiefst verunsichert fühlt.

Überforderung der Regierung als Top-Thema

Als zentrales Problem identifizieren 87 Prozent der Befragten die wahrgenommene Überforderung der Bundesregierung mit den bestehenden nationalen und internationalen Herausforderungen. Diese hohe Zahl spiegelt eine breite Enttäuschung wider, dass staatliche Maßnahmen nicht ausreichen, um die drängenden Probleme der Gesellschaft zu lösen. Die Bundesregierung gilt demnach nicht als Lösung, sondern selbst als das größte Problem.

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Auf Platz eins der konkreten Sorgen steht unbestritten die Inflation mit steigenden Preisen. 84 Prozent der Menschen in Deutschland bezeichnen dies als eine sehr große oder große Sorge. Diese wirtschaftliche Realität dominiert das Bewusstsein der Bevölkerung stärker als alle anderen politischen oder sozialen Themen, die im Rahmen der Umfrage zur Sprache kamen.

Bildungssystem und Rentenunsicherheit im Fokus

Hinter den steigenden Lebenshaltungskosten folgen strukturelle Mängel im öffentlichen Dienstleistungsbereich als weitere Hauptgründe für öffentliche Ängste. Das unzureichende Schul- und Bildungssystem rangiert auf Platz drei der Sorgenliste, wobei 79 Prozent der Befragten hier massive Defizite sehen. Dies unterstreicht die Sorge um die Zukunftsfähigkeit des Landes und die Chancengerechtigkeit.

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Gleichzeitig belasten die Finanzplanung der Haushalte und die Absicherung im Alter die Bürger erheblich. Je 77 Prozent äußern Besorgnis über steigende Steuern und Abgaben sowie über eine nachlassende Qualität der medizinischen Versorgung. Die finanzielle Absicherung im Ruhestand ist ebenfalls ein kritischer Punkt: 76 Prozent der Menschen machen sich Gedanken darüber, ob ihre Renten langfristig noch sicher und bezahlbar sein werden.

Demografische Gräben bei den Zukunftsängsten

Die Analyse zeigt ausgeprägte Unterschiede zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Frauen berichten konsistent über höhere Angstzustände als Männer, insbesondere bei finanziellen Fragen wie steigenden Preisen, Wohnkosten und der Sicherheit von Arbeitsplätzen. Die Spannbreite dieser Diskrepanz liegt jeweils zwischen sieben und zehn Prozentpunkten. Auch die Angst vor einem militärischen Konflikt ist bei Frauen mit 68 Prozent deutlich ausgeprägter als bei Männern mit 47 Prozent.

Das Alter der Befragten bestimmt maßgeblich, welche Themen priorisiert werden. Während jüngere Menschen zwischen 18 und 29 Jahren am stärksten unter steigenden Preisen leiden, stehen bei der Generation ab 60 Jahren vor allem Steuern und Abgaben im Vordergrund. Gleichzeitig sorgen sich die Jüngeren mit 83 Prozent besonders intensiv um die Sicherheit der Rente, ein Thema, das bei Älteren mit 70 Prozent weniger akzentuiert wird. Auch Klimawandelfolgen werden von der jüngeren Generation mit 77 Prozent viel stärker befürchtet als von älteren cohorts.

Erstaunlich niedrige Priorität für Zuwanderungsthemen

Ein besonderer Aufmerksamkeitswert ergibt sich aus der Platzierung der Migrationsthematik. Obwohl "Folgen der Zuwanderung" in den vergangenen Jahren in öffentlichen Debatten und parteipolitischen Diskussionen dominant waren, landen diese mit 56 Prozent der Nennungen auf dem letzten Platz der Sorgenbarometer-Liste. Dieses Ergebnis steht in starkem Kontrast zur medialen Präsenz des Themas und deutet auf eine Verschiebung der individuellen Prioritäten der Bevölkerung hin.

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Stattdessen rücken Themen wie soziale Ungleichheit (75 Prozent), die steigenden Wohnkosten (74 Prozent) und die Kriminalitätsfurcht (70 Prozent) in den Mittelpunkt. Auch Bedenken hinsichtlich des Wohlstands und der Gefahr zunehmenden Rechtsextremismus (jeweils 70 Prozent) bewegen die Bevölkerung stark. Diese Datenlage zwingt politische Akteure dazu, den Fokus von kulturellen Konflikten weg auf materielle und soziale Sicherheitsfragen zu verlagern, um dem öffentlichen Bedürfnis gerecht zu werden.