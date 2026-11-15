RTL stellt "Unter uns" ein: Neuer Sendeplatz mit schlechten Quoten

RTL beendet nach drei Jahrzehnten die Ausstrahlung der Daily Soap "Unter uns" und ersetzt sie durch Wiederholungen. Erste Quoten fallen enttäuschend aus.

Der Sender RTL beendet die mehr als drei Jahrzehnte andauernde Ausstrahlung der Daily Soap "Unter uns" im linearen Fernsehen. Die letzte neue Episode wird voraussichtlich am 31. August 2024 gesendet, nachdem der Sender bereits Ende August diesen Schritt angekündigt hatte. Dieser Prozess gilt als historisches Signal für den deutschen Privatfernsehmarkt, da eine der langlebigsten Serien im Programm dauerhaft vom Schirm verschwindet.

Austausch des Programmplatzes

Der Sender ersetzt die ursprüngliche Soap durch Wiederholungen der Scripted-Reality-Reihe "Verklag mich doch! - Mit Christopher Posch". Dieser Austausch markiert das Ende einer jahrzehntelangen TV-Routine im linearen Fernsehen. Die bisherigen Wiederholungen von "Unter uns" waren über lange Zeit ein fester Bestandteil des klassischen RTL-Tagesprogramms. Diese Position gehört nun endgültig zur Geschichte, während die Vormittagsausstrahlungen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiterhin bestehen bleiben.

Also read Trennung: Manuel Neuer und Anika Neuer gehen getrennte Wege

Enttäuschende Einschaltquoten

Die erste Ausstrahlung von "Verklag mich doch!" erreichte nur rund 80.000 Menschen. Der Marktanteil bei der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei lediglich 1,8 Prozent. Diese ersten Werte gelten als nicht erfolgreich. Sollten die Quoten dauerhaft so niedrig bleiben, könnte RTL den Sendeplatz erneut umbauen und eine andere Programmierung testen.

Advertisement

Strategische Neuausrichtung

RTL begründet die Einstellung mit veränderten wirtschaftlichen Bedingungen und einem anderen Nutzungsverhalten der Zuschauer. Die Strategie des Senders zielt auf eine Neuausrichtung des Programms ab. Die Produktionsfirma UFA hofft jedoch weiterhin auf eine Fortsetzung der Serie bei einem anderen Sender oder Streamingdienst. Derzeit setzen sich Fans und Stars unter dem Hashtag #NichtOhneUnterUns öffentlich für den Erhalt der Soap ein. Viele Schauspieler gehören seit Jahrzehnten zum Ensemble und bangen um ihre berufliche Zukunft.