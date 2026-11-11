RTL übernimmt Sky und plant in drei Jahren 250 Millionen Euro Einsparungen

RTL hat Pay-TV-Sender Sky vom 1. Juni übernommen und will bis 2027 500 Arbeitsplätze streichen, um jährlich 250 Millionen Euro zu sparen. Im Sport wird die Produktion vereint, darunter Formel 1 und Fußball.

Am 1. Juni wurde der Pay-TV-Sender Sky offiziell im Besitz von RTL übergeben. Durch gemeinsame Strukturen und weitere Synergieeffekte will der Konzern in den nächsten drei Jahren jährlich 250 Millionen Euro einsparen. Das betrifft auch die Belegschaft: Bis Ende 2027 sollen insgesamt 500 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Details zum Kostenabbau

RTL erklärte, der größte Anteil der Einsparungen resultiere aus der Optimierung von Inhalts- und Sachkosten. Zudem sollen Doppelstrukturen abgebaut, Verantwortlichkeiten gebündelt und effizientere Entscheidungsprozesse geschaffen werden. Diese Maßnahmen sollen die jährliche Reduktion von 250 Millionen Euro ermöglichen.

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Auswirkungen im Sportbereich

Das Personal im Sportbereich steht vor Unsicherheit. Nicht klar ist, welche Mitarbeiter betroffen sind. RTL erwähnt, im Zuge der Zusammenführung von RTL Deutschland und Sky Sport werden alle Sportproduktionen auf Synergiepotenziale geprüft. Namen wie Florian König, Heiko Waßer, Christian Danner und Kai Ebel tauchen im bisherigen Personalplan auf.

Ein Beispiel ist die Formel 1: Sky und RTL produzieren bislang zwei Sendungen mit eigenen Crews. Stephan Schmitter kündigte an, dass in der Saison 2027 nur noch ein gemeinsames Team existieren werde. Die Mitarbeiter, darunter Peter Hardenacke, Sascha Roos, Ralf Schumacher und Sandra Baumgartner, könnten betroffen sein.

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Fussball und weitere Rechte

Ab der Saison 2027/28 verliert RTL die Übertragungsrechte der Europa- und Conference League an DAZN. Sky Österreich reduziert seine Champions League-Ausstrahlung auf ein einzelnes Top-Spiel. Dadurch sinkt die Zahl der benötigten Kommentatoren. Potentiell könnte die Frauen-Bundesliga zu einem neuen Recht werden, bei dem RTL/Sky als attraktiver Anwärter gilt.

Im Top-Spiel der 2. Liga setzen RTL/Nitro und Sky auf eine gemeinsame Produktion, in der vor und hinter der Kamera die Sender dieselben Mitarbeiter einsetzen. Schmitter begründete den Schritt mit hohen Kosten bei getrennten Signalen. Aktuell besteht das gemeinsame Team aus 15 bis 20 Personen, während in der vergangenen Saison noch 30 bis 35 Mitarbeiter für die beiden Übertragungen eingesetzt wurden.

Folgen für die Belegschaft

Bis Ende 2027 könnten 50 bis 100 Beschäftigte im Sportbereich entlassen werden. Jene betroffenen Personen werden noch nicht konkret benannt, was zu großem Unmut und Unsicherheit führt. RTL kündigte an, dass die Sicherheit der Mitarbeiter jederzeit gewährleistet sein müsse, jedoch nur generelle Aussagen über die kommenden Maßnahmen wurden gemacht.

Zukunft der Medienlandschaft bei RTL

Der Zusammenschluss zielt darauf ab, RTL als führenden Anbieter im Free-TV, Streaming und Pay-TV zu positionieren. Das Ziel sei ein konsistentes Sporterlebnis für die Fans. Mit gestiegenen Kostensenkungen und geplanter Zusammenlegung von Sportproduktionen will RTL und Sky die Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden Mediamarkt stärken.