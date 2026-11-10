RTL und Nitro zeigen NHL-Highlights gratis im Free-TV

Ab dem 30. November strahlt RTL Nitro NHL-Spiele in der Primetime kostenlos aus. Die Ottawa Senators und die Chicago Blackhawks gastieren im Dezember in Deutschland.

Der Fernsehsender RTL Deutschland erweitert sein Sportangebot um ein zusätzliches Rechtepaket der nordamerikanischen Profiliga National Hockey League. Deutsche Eishockey -Fans können ab dem 30. November regelmäßig Live-Übertragungen der besten Liga der Welt kostenlos auf dem Free-TV-Sender Nitro empfangen. Diese strategische Entscheidung zielt darauf ab, die Reichweite der NHL in Deutschland signifikant zu steigern und die Liga einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Starttermin und erste Partie mit Tim Stützle

Die erste Ausstrahlung der neuen Sendereihe "NHL Monday Night Hockey" findet am 30. November im deutschsprachigen Raum statt. Der Auftakt der elf geplanten Montagabend-Übertragungen in der laufenden Saison zeigt das Duell zwischen den Ottawa Senators und den Nashville Predators. Der 24-jährige deutsche Nationalspieler Tim Stützle steht dabei im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, da er für die Senators aufläuft. Die Partie beginnt pünktlich um 18.45 Uhr, was eine direkte Konkurrenz zur deutschen Primetime darstellt. Zur Abstimmung moderiert der 55-jährige Michael Leopold die Sendung, während der 46-jährige Patrick Köppchen als Experte zur Verfügung steht. Die Kommentierung übernehmen Olivier Zwartyes, Franz Büchner und Christoph Stadtler in Rotation, unterstützt von den ehemaligen deutschen Nationalspielern Korbinian Holzer oder Frank Mauer.

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Weitere Spiele und Deutschland-Gastspiele

Nur sieben Tage nach dem Start folgt am 7. Dezember eine weitere Hochkarätige Begegnung. Dann treffen die New York Islanders auf die Colorado Avalanche. Auch dieses Spiel startet wie der Auftakt um 18.45 Uhr. Ein besonderes Highlight für die deutschen Zuschauer sind die zwei Länderspiele, die Nitro exklusiv zeigt. Am 18. und 20. Dezember gastieren die Ottawa Senators und die Chicago Blackhawks in Düsseldorf. Diese Spiele dienen nicht nur der sportlichen Auseinandersetzung, sondern sind auch ein zentrales Element der Wachstumsstrategie der Liga im europäischen Markt.

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Langfristige Pläne und Kooperation mit Sky

Das Engagement von RTL reicht weit über die aktuelle Saison hinaus. Für die Spielzeit 2027/28 sind bereits jeweils zwei NHL-Partien in München und Köln geplant. Dies unterstreicht den langfristigen Willen des Senders, die Präsenz der Liga in Deutschland zu festigen. Parallel zu den Free-TV-Ausstrahlungen bei Nitro werden die Partien auch bei Sky Sport und der Streaming-Plattform RTL+ angeboten. Sky, das seit 2021 Spiele überträgt und dessen Rechtevertrag im Jahr 2025 langfristig verlängert wurde, zeigt zudem rund 300 Partien pro Saison. Diese parallele Struktur ermöglicht es Fans, die Spiele auf verschiedenen Plattformen zu verfolgen.

Strategische Bedeutung für Wachstum und Fans

Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte bei RTL Deutschland, betont die Bedeutung dieses Schrittes für die Marke. Sie beschreibt Deutschland als strategischen Wachstumsmarkt für die NHL und nennt den Ausbau der Partnerschaft mit RTL einen wichtigen Schritt, um die Begeisterung für den Sport in noch mehr Haushalte zu tragen. David Proper, Chief Media Officer der NHL, fügt hinzu, dass das Interesse an Eishockey aus der NHL in Deutschland aufgrund leidenschaftlicher Fans und der Erfolge deutscher Spieler stetig wächst. Durch die Ausstrahlung zur Hauptsendezeit soll die Verbindung zu den Fans im ganzen Land gestärkt werden. Damit erhalten deutsche NHL-Fans künftig deutlich mehr Eishockey ohne Pay-TV-Abo zu sehen, was die nordamerikanische Liga einem größeren deutschen Publikum zugänglich macht.