RTL und Sky bündeln Sportproduktion: 250 Mio Euro Einsparung und 500 Stellenabbau bis 2027

Der Zusammenschluss von RTL und Sky soll innerhalb von drei Jahren 250 Millionen Euro einsparen und 500 Stellen abbauen. Speziell im Sportbereich könnten bis 2027 bis zu 100 Mitarbeitende betroffen sein.

Am 1. Juni übernahm RTL offiziell den Pay-TV-Sender Sky. Im Zuge des Kaufs wurde angekündigt, dass man durch Synergien in den kommenden drei Jahren jeweils 250 Millionen Euro einsparen wolle, ein Teil dieser Einsparungen betrifft die Belegschaft. Bis Ende 2027 sollen laut RTL 500 Stellen wegfallen, davon könnten bis 100 Mitarbeitende im Sportbereich betroffen sein.

Die geplante Neusortierung der Sportproduktion

Der größte Teil der Kostenreduktion soll durch Optimierung der Inhalte‑ und Sachkosten entstehen. Doppelstrukturen werden abgebaut, Verantwortlichkeiten gebündelt und effizientere Entscheidungsprozesse geschaffen, erklärt RTL. Im Sportbereich wird dies spürbar, wenn RTL und Sky künftig sämtliche Sportproduktionen auf Synergiepotenziale prüfen.

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Ein konkretes Beispiel ist die Formel 1. Bisher produzieren Sky und RTL zwei Sendungen mit eigenen Crews. Unter den Mitarbeitenden von RTL gehören Florian König, Heiko Waßer, Christian Danner und Kai Ebel, während Sky die Kerncrew aus Peter Hardenacke, Sascha Roos, Ralf Schumacher und Sandra Baumgartner bildet. RTL‑Chef Stephan Schmitter kündigte an, dass es in der Saison 2027 nur noch ein gemeinsames Team geben werde.

Unsicherheit für das Personal und mögliche Folgen

Viele Mitarbeitende wissen noch nicht, wen die Kürzungen treffen. Die Zahlen variieren zwischen 50 und 100 Mitarbeitenden im Sportbereich, die bislang jeweils mit eigenen Produktionen beschäftigt waren. Kein konkreter Einsatzplan ist veröffentlicht, was Unruhe und Unsicherheit schafft.

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Auch im Fußballbereich ist die Ungewissheit groß. Ab der Saison 2027/28 verliert RTL die Übertragungsrechte der Europa‑ und Conference League an DAZN. Sky Österreich reduziert zudem die Champions‑League‑Programmierung, was die Zahl der benötigten Kommentatoren senkt. AMIKZ vorankommt damit, dass die Stellen im gesamten Pre‑Mission-Segment reduziert werden, so Schmitter.

Weiteres Vorgehen und mögliche neue Sportrechte

RTL und Sky prüfen derzeit andere attraktive Sportrechte, darunter potenziell die Frauen‑Bundesliga, und betonen, dass sie den Fans das beste Sporterlebnis in Free‑TV, Streaming und Pay‑TV bieten wollen. Schmitter wies darauf hin, dass die Kosten hoch sind, wenn zwei Signale gleichzeitig produziert werden, und dass ein gemeinsames Produktionsteam von 15 bis 20 Mitarbeitenden die Wirtschaftlichkeit deutlich verbessert.

Der Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Sport ist somit ein entscheidender Schritt zur Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung, hat jedoch kurzfristig erheblichen Einfluss auf die Beschäftigungssituation der Sportproductoren. Die Zukunft der jeweiligen Sportproduktionen wird im Laufe des Jahres 2027 festgelegt werden.