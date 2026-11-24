Details zur NFL-Übertragung 2026: RTL sendet im Free-TV, Sky bietet exklusiven Pay-TV-Zugang. Infos zu Terminen, Kosten und dem Deutschland-Spiel in München.

Im Jahr 2026 gestalten RTL und Sky gemeinsam die visuelle Landschaft der American Football Saison in Deutschland. Zuschauer können die Spiele der National Football League auf verschiedenen Kanälen verfolgen, wobei das Free-TV-Angebot von RTL dominiert wird. Parallel dazu stellt der Pay-TV-Anbieter Sky umfassende Zusatzinhalte bereit, die über eine kostenpflichtige Membership zugänglich sind.

Free-TV Ausstrahlungen und Sendetermin

Das öffentlich-rechtliche bzw. kommerzielle Free-TV-Angebot wird im Jahr 2026 ausschließlich vom Sender RTL abgedeckt. Jeden Sonntag strahlt RTL zwei Partien live aus. Das erste Spiel startet bereits um 19:00 Uhr in der frühen Abendstunde. Das zweite Match im späten Slot folgt um 22:00 Uhr.

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Neben den wöchentlichen Sonntagsspielen sendet RTL auch die sogenannten Night Games live. Diese finden an den Wochentagen Freitag, Montag und Dienstag in den Nachtstunden statt. Darüber hinaus garantiert der Sender die Übertragung aller International Games, die auf europäischem Boden ausgetragen werden.

Für die ersten drei Wochen der NFL-Saison 2026 kommt eine spezifische Kooperation mit dem Sender Sky zum Tragen. In diesem Zeitraum wird auf dem zweiten Sender des RTL-Konzerns, NITRO, die sogenannte "Sky NFL-Konferenz" übertragen. Diese Konferenz bietet eine umfassende Vorschau und Analyse vor den wichtigsten Spielen der Woche.

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Pay-TV Angebote und digitale Plattformen

Das Angebot von Sky umfasst ein deutlich umfangreicheres Paket an Spielen und Zusatzformaten, die jedoch nicht im Free-TV zugänglich sind. Parallel zur Live-Übertragung des 19-Uhr-Spiels auf RTL sendet der Streaming-Dienst RTL+ ein zusätzliches Spiel. Der Zugang zu diesem Stream ist an ein kostenpflichtiges Abo geknüpft.

Beim Partner Sky wird das Bildmaterial zusätzlich durch Paywalls geschützt. Dort sind jeweils ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr verfügbar. Auch die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", die wöchentlichen Night Games sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" sind ausschließlich für Abonnenten verfügbar.

Um auf das gesamte NFL-Angebot bei Sky zugreifen zu können, benötigen Nutzer ein spezifisches Paket. Ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW ist die Voraussetzung. Ohne diese Subscription bleibt der Zugang zu den exklusiven Sky-Formaten und weiteren Spielen verwehrt.

Highlight-Spiel in München und Rückblicke

Ein besonderer Fokus liegt auf dem NFL-Spiel, das 2026 in Deutschland stattfindet. Die Begegnung zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions war ein herausragendes Saison-Highlight. Das Match fand am 15. November in der Allianz Arena in München statt. RTL übertrug dieses wichtige Spiel live und exklusiv im Free-TV, was die Reichweite für Millionen von Fans garantierte.

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Nach dem Live-Match steht den Zuschauern die Möglichkeit der Rückverfolgung offen. Die von RTL gezeigten Einzelspiele können für einen Zeitraum von 72 Stunden im sogenannten Relive auf der Plattform RTL+ abgerufen werden. Dies ermöglicht es Fans, verpasste Action nachzuholen, ohne live anwesend sein zu müssen.

Für diejenigen, die nicht das ganze Spiel verfolgen können, bietet RTL+ sowie die YouTube-Kanäle von "RTL Sport" und "Sky Sport" schnelle Zusammenfassungen. Diese sind dreiminütige Highlights aller Sonntagsspiele, die am darauf folgenden Montag online zur Verfügung gestellt werden.

Zukünftige Termine und internationale Events

Die Planungen für die Zukunft der NFL in Deutschland und den USA zeigen bereits konkrete Daten. Die Large International Games, abgekürzt als LXI, finden in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 statt. Der Austragungsort ist das SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien.

Welche konkreten Spiele in der laufenden Woche im Free-TV und bei Sky übertragen werden, teilen die Sender aktuell mit. Fans sollten die offiziellen Kanäle von RTL und Sky verfolgen, um die genauen Spielpläne und Sendezeiten nicht zu verpassen. Die Kooperation zwischen den Anbietern stellt sicher, dass ein breites Spektrum an Inhalten für alle Interessenlagen abgedeckt wird.