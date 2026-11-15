RTL und Sky übertragen NFL-Saison 2026 im Free- und Bezahlfernsehen

Details zur NFL-Übertragung 2026 in Deutschland: RTL zeigt Freitags-, Montags- und Dienstagsspiele im Free-TV. Sky und RTL+ bieten erweiterte Paywall-Angebote.

Die American-Football-Saison 2026 hat begonnen und Fans in Deutschland haben umfassende Möglichkeiten, die Spiele live zu verfolgen. RTL übernimmt erneut die Verantwortung für die Übertragung der NFL-Spiele im kostenlosen Fernsehen. Der Sender zeigt jeden Sonntag zwei Partien, eines am frühen Nachmittag um 19:00 Uhr und ein weiteres am späten Abend um 22:00 Uhr. Zusätzlich werden die Night Games am Freitag, Montag und Dienstag live ausgestrahlt.

Erweiterte Übertragungsrechte von Sky

Neben RTL stellt Sky die Inhalte bereit, die hinter einer Paywall liegen. Das Paket "Sky Sport" oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW ist für den Zugriff auf das volle Programm notwendig. Sky überträgt wöchentlich ein Spiel um 19 Uhr sowie ein Spiel um 22 Uhr. Ebenso sind die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", alle wöchentlichen Night Games in den Nächten auf Freitag, Montag und Dienstag sowie die amerikanische Original-Konferenz "NFL RedZone" nur mit Abonnement verfügbar.

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In den ersten drei Spielwochen der Saison wird auf dem Sender NITRO die "Sky NFL-Konferenz" übertragen. Diese Kooperation ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern, einen zusätzlichen Blick auf die Inhalte von Sky zu werfen, ohne sofort ein kostenpflichtiges Abo abschließen zu müssen. Die genauen Spielzeiten und welche Partien genau übertragen werden, teilen die Sender in der jeweiligen aktuellen Spielwoche mit den Fans mit.

Highlights und Relive-Funktionen bei RTL+

Fans, die eine Partie verpasst haben, können die von RTL übertragenen Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ nachschauen. Parallel zum 19-Uhr-Spiel im Free-TV wird auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel übertragen, das jedoch nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos verfolgt werden kann. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am darauffolgenden Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" online gestellt.

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Dieses Angebot sorgt dafür, dass verpasste Momente schnell aufgefangen werden können. Die Kombination aus Live-Übertragung, Relive-Funktion und kurzen Zusammenfassungen bietet eine flexible Betreuung der Fans, die nicht jeden Sonntag live vor dem Fernseher sitzen können. Die Verfügbarkeit der Inhalte ist somit über verschiedene Kanäle und Zeitpunkte gesichert.

Internationales Spiel in München und Super Bowl 2027

Ein saisonales Highlight wird am 15. November 2026 in München stattfinden. Die New England Patriots treffen auf die Detroit Lions in der Allianz Arena. RTL überträgt diese Partie live im Free-TV, wodurch ein großes internationales Spiel für alle Zuschauer zugänglich ist. Das Spiel in München gilt als ein besonderer Höhepunkt der Saison, da es auf deutschem Boden stattfindet und die lokale Fangemeinde direkt anspricht.

Nach der Saison 2026 richtet der Verein Lions Club International (LXI) sein großes Treffen aus. Das LXI findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt. Dieses Ereignis liegt zwar außerhalb des reinen Spielbetriebs, markiert jedoch ein wichtiges Datum in der kalifornischen Stadt. Die NFL-Komponente ist dabei nicht im Fokus des LXI-Treffens, jedoch bleibt der Sport im Hintergrund präsent.