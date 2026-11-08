RTL und Sky übertragen NFL-Saison 2026 live in Deutschland

RTL überträgt NFL-Spiele 2026 kostenlos im Free-TV. Sky bietet zusätzliche Inhalte hinter Paywall. Das Spiel Patriots gegen Lions in München am 15. November ist ein Highlight.

Die American-Football-Saison 2026 der National Football League ist bereits angelaufen und bietet deutschen Fans zahlreiche Möglichkeiten, das Geschehen zu verfolgen. Im Mittelpunkt der deutschen Übertragungsrechte steht dabei der Fernsehsender RTL, der wieder die Verantwortung für die Ausstrahlung der Spiele im kostenlosen Free-TV übernimmt. Für die Zuschauer bedeutet dies, dass sie an Sonntagen sowie an bestimmten Wochentagen ohne zusätzliche Kosten live dabei sein können.

Free-TV Angebote von RTL

Am Sonntag sendet RTL jeden Wochentag ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr sowie ein Spiel aus dem späten Slot um 22:00 Uhr. Diese beiden Hauptübertragungen sind für alle Empfänger frei zugänglich. Darüber hinaus sendet der Sender auch die Nachtspiele, die an Freitagen, Montagen und Dienstagen stattfinden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den internationalen Spielen, die auf europäischem Boden ausgetragen werden. Auch diese Partien werden vom Sender live übertragen, sodass deutsche Fans die europäischen Abenteuer der Teams direkt im Fernsehen verfolgen können.

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Erweitertes Angebot von Sky

Neben dem Free-TV-Angebot von RTL gibt es mit Sky eine umfangreiche Kooperation, die zusätzliche Inhalte bietet. In den ersten drei Spielwochen der Saison wird auf dem Sender NITRO die sogenannte Sky NFL-Konferenz übertragen. Parallel zu den Spielen auf dem Free-TV-Kanal sendet RTL+ über die Plattform RTL+ ein weiteres Spiel. Allerdings ist der Zugriff auf dieses zusätzliche Spiel sowie auf die Spiele von Sky an ein kostenpflichtiges Abo gebunden. Sky überträgt ebenfalls ein Spiel um 19 Uhr und eines um 22 Uhr, die hinter einer Paywall liegen.

Details zu Sky Sport Paketen

Zum vollständigen Zugriff auf das NFL-Angebot bei Sky ist ein Abonnement des Sky Sport-Pakets oder das Live-Sport-Abo bei WOW erforderlich. Zu den Inhalten hinter der Paywall gehören neben den wöchentlichen Night Games auch die deutschsprachige Sky NFL-Konferenz, die amerikanische Original-Konferenz NFL RedZone und alle Spiele der Nacht. Die genauen Spielpläne werden von den Sendern in der aktuellen Spielwoche bekannt gegeben. Fans können die Spiele von RTL für 72 Stunden im Relive auf RTL+ anschauen. Zudem werden dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von RTL Sport und Sky Sport bereitgestellt.

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Highlight Patriots gegen Lions in München

Ein absolutes Saison-Highlight ist das NFL-Spiel in München, bei dem die New England Patriots am 15. November in der Allianz Arena gegen die Detroit Lions antreten. Die Partie findet am 15. November 2026 statt und wird von RTL live im Free-TV übertragen. Dies bietet allen deutschen Fans die Möglichkeit, das internationalen Spielgeschehen direkt vor Ort mitzuverfolgen, ohne eine zusätzliche Gebühr zahlen zu müssen. Das Spiel markiert einen wichtigen Moment in der wachsenden Popularität der NFL in Europa.

Internationale Spiele und LXI

Neben dem Spiel in München findet am 15. Februar 2027 das Super Bowl LXI im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, statt. Weitere internationale Spiele finden in Madrid statt, wo Cincinnati Bengals am Atlanta Falcons antreten. Diese Spiele sind Teil der globalen Expansion der Liga und bieten den Fans in Europa weitere Möglichkeiten, ihre Lieblingsmannschaften zu unterstützen. Die genauen Details zu den Übertragungen dieser Spiele werden von den zuständigen Sendern bekannt gegeben, sodass Fans rechtzeitig informiert sind.