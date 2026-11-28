Details zu den Übertragungsrechten der NFL-Saison 2026 in Deutschland. RTL zeigt Free-TV-Spiele, Sky bietet Paywall-Inhalte und die NFL-Konferenz.

Die NFL-Saison 2026 ist gestartet und bietet deutschen Fans umfassende Möglichkeiten, den American Football live zu verfolgen. In Deutschland ist erneut der Sender RTL für die Hauptübertragungen im Free-TV verantwortlich. Jeden Sonntag strahlt der Sender sowohl ein Spiel aus dem frühen Slot um 19:00 Uhr als auch ein Spiel aus dem späten Slot um 22:00 Uhr auf dem Hauptkanal RTL aus. Zusätzlich werden die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag live gezeigt. Diese Programmgestaltung gewährleistet, dass die wichtigsten Spiele der Liga direkt auf dem Bildschirm zu sehen sind.

Übertragungsrechte und Paywall-Modelle

Parallel zur Übertragung des 19-Uhr-Spiels im Free-TV wird auf der Streaming-Plattform RTL+ ein weiteres Spiel ausgestrahlt. Die Verfolgung dieser zusätzlichen Inhalte setzt jedoch den Abschluss eines kostenpflichtigen Abos voraus. Das gleiche Prinzip gilt für die Spiele, die ab dieser Saison vom Sender Sky übertragen werden. Dort steht ein weiteres Spiel um 19 Uhr sowie eines um 22 Uhr zur Verfügung. Diese Inhalte sind, ebenso wie die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", hinter einer Paywall geschützt. Fans, die das gesamte NFL-Angebot bei Sky nutzen möchten, benötigen ein Abo des "Sky Sport"-Pakets oder das "Live-Sport-Abo" bei WOW. Diese Struktur trennt klar zwischen kostenfreiem Zugang und Premium-Inhalten.

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NFL Deutschland-Spiel in München

Ein besonderer Höhepunkt der aktuellen Saison ist das NFL-Spiel in München. Die New England Patriots treffen am 15. November in der Allianz Arena auf die Detroit Lions. Dieses Spiel war ein Saison-Highlight, das RTL live im Free-TV übertrug. Die Ausrichtung eines solchen Spiels in Deutschland unterstreicht die wachsende Popularität der Liga in Europa. Die Allianz Arena fungiert damit als zentraler Ort für die Begegnung zweier starker Franchises. Die live Übertragung durch RTL ermöglichte es tausenden Zuschauern im Stadion sowie Millionen zu Hause, dem Spielgeschehen direkt zu folgen.

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Streaming-Dienste und Zusammenfassungen

Neben den Live-Übertragungen bietet RTL+ auch Optionen zum Nachschauen an. Fans können die von RTL ausgestrahlten Einzelspiele für 72 Stunden im Relive auf RTL+ ansehen. Dies bietet Flexibilität für Zuschauer, die nicht live dabei sein konnten. Dreiminütige Zusammenfassungen aller Sonntagsspiele werden am Montag auf RTL+ sowie auf den YouTube-Kanälen von "RTL Sport" und "Sky Sport" online gestellt. Diese kurzen Highlights dienen dazu, den Überblick über die Spiele des vergangenen Sonntags zu behalten. Die Verteilung auf mehrere Plattformen sorgt für eine breite Abdeckung der Fan-Basis.

Internationale Spiele und Zukunftspläne

Auch alle International Games aus Europa werden vom Sender RTL gezeigt. Aufgrund der neuen Kooperation mit Sky wird auf NITRO zudem in den ersten drei Spielwochen die "Sky NFL-Konferenz" übertragen. Dies erweitert das Angebot für Zuschauer, die bereits auf Free-TV-Kanälen gebunden sind. Die genaue Auswahl der übertragenen Spiele wird in der aktuellen Spielwoche von den Sendern bekannt gegeben. Für die Zukunft ist bereits das LIX im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, am 14. auf den 15. Februar 2027 festgelegt. Diese Termine geben Fans Zeit, sich auf die nächsten großen Ereignisse vorzubereiten und entsprechende Abonnements abzuschließen.