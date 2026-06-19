RTL verhängt Vertragsstrafe nach verfrühtem Spoiler bei 'Reality Backpackers'

Ein verfrühter Spoiler in der Ankündigung von Joyns 'Reality Backpackers' enthüllte das Ende von Brenda und Laurenz auf 'Temptation Island VIP'. RTL reagierte mit einer Vertragsstrafe gegen das Ex-Paar.

Ein verfrühter Spoiler bei der Ankündigung einer neuen Reality-Show hat zu einer Vertragsstrafe für die ehemaligen Temptation-Island-VIP-Kandidaten Brenda und Laurenz geführt. Der Konkurrenzsender Joyn hatte in seiner Programmankündigung für die Sendung ' Reality Backpackers ' bereits enthüllt, dass das Paar getrennt nach Peru reisen wird.

Dies geschah, obwohl das Finale von 'Temptation Island VIP', in dem das Ende ihrer Beziehung thematisiert werden sollte, zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei RTL+ verfügbar war. Die Folge war, dass Fans das Ergebnis des Treuetests deutlich früher erfuhren, als von RTL geplant. Eigentlich sollte erst im großen Finale von 'Temptation Island VIP' aufgeklärt werden, ob die Beziehung der beiden Realitystars den Versuchungstest übersteht.

Stattdessen erfuhren die Zuschauer schon in der 'Reality Backpackers'-Ankündigung, dass Brenda und Laurenz frisch getrennt nach Peru reisen. Wie der Instagram-Kanal 'Promiflash' berichtet, reagierte RTL auf den verfrühten Spoiler mit einer empfindlichen Vertragsstrafe gegen die beiden. Die entsprechenden Informationen stammen den Angaben zufolge aus den sozialen Medien des Ex-Paares selbst.

In 'Reality Backpackers' hatten die zwei bereits offen zugegeben, dass ihre Verbindung durch die Erfahrungen bei 'Temptation Island VIP' nicht gestärkt wurde und ihre Liebe die Zeit nach den Dreharbeiten nicht überstanden hat. Auch jenseits der Kameras gewähren der Influencer und die Reality-Beauty ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Gefühlsleben und ihren Alltag - mal gemeinsam, inzwischen aber vor allem getrennt. Laurenz Pesch, bekannt aus 'Ex on the Beach', äußerte sich in einem Interview zu den Vorfällen.

Er bedauerte die Situation und betonte, dass die Freude an der Teilnahme an beiden Shows durch den Spoiler getrübt wurde. Viele Fans zeigten sich enttäuscht über die vorzeitige Enthüllung, die den Spannungseffekt von 'Temptation Island VIP' zunichte machte. Experten diskutieren nun darüber, ob die Vertragsstrafen ausreichend sind, um derartige Spoiler in Zukunft zu verhindern, und ob die Sender ihre Kommunikationsstrategien überdenken müssen.

Die Dynamik zwischen Brenda und Laurenz war bereits vor der Ausstrahlung von 'Temptation Island VIP' ein Thema in den Medien. Das Paar hatte sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich über ihre Beziehung geäußert. Nach dem Spoiler erklärten beide auf Instagram, dass sie die Trennung als Chance für einen Neuanfang sehen. Sie betonten, dass sie weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben und sich auf ihre jeweiligen Karrieren konzentrieren möchten.

In den letzten Wochen waren sie vermehrt bei Veranstaltungen zu sehen - allerdings getrennt voneinander. Die Vorfälle werfen auch Fragen zur Kooperation zwischen den Sendern auf. RTL und Joyn sind direkte Konkurrenten im Bereich der Reality-Formate. Während Joyn mit 'Reality Backpackers' ein neues Format etabliert, das auf dem Erfolg von 'Temptation Island' aufbaut, versucht RTL, seine Zuschauer durch exklusive Inhalte bei RTL+ zu binden.

Die Vertragsstrafe könnte als Signal dienen, dass derlei Spoiler nicht toleriert werden. Dennoch bleibt abzuwarten, ob solche Maßnahmen langfristig die Geheimhaltung der Show-Ergebnisse gewährleisten können. Die Fans sind gespannt, wie die Sender in Zukunft mit solchen Situationen umgehen werden - und ob Brenda und Laurenz weitere Reality-TV-Projekte angehen werden





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