RTL zeigt NHL-Spiele auf Nitro in der Primetime

Ab dem 30. November sendet RTL NHL-Hockey auf Nitro. Das Rechtepaket umfasst eleven Partien zur Hauptsendezeit. Inga Leschek nennt Deutschland einen Wachstumsmarkt für die Liga.

Der Sender Nitro von RTL sichert sich ein zusätzliches Rechtepaket an den Spielen der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Ab dem 30. November laufen auf Nitro Spiele zur deutschen Primtime. Der Auftakt ist das Duell von Tim Stützle (24) Ottawa Senators gegen die Nashville Predators. Die Übertragung beginnt dann um 18.45 Uhr. Durch die Sendung führen Moderator Michael Leopold (55) und Experte Patrick Köppchen (46).

NHL Monday Night Hockey als Hauptsendezeit

Insgesamt sind elf Sendungen von NHL Monday Night Hockey bei Nitro in der laufenden Saison geplant. Diese gibt es parallel auch bei Sky Sport, das bereits ein umfangreiches NHL-Rechtepaket hat, und bei RTL+. Kommentiert werden die Spiele am Montagabend im Wechsel von Olivier Zwartyes, Franz Büchner und Christoph Stadtler. Sie haben jeweils die früheren Nationalspieler Korbinian Holzer oder Frank Mauer als Co-Kommentatoren neben sich.

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Der zweite Übertragungstermin ist am 7. Dezember mit New York Islanders gegen die Colorado Avalanche, ebenfalls ab 18.45 Uhr. Ebenfalls auf Nitro werden die beiden Deutschland-Gastspiele der NHL zu sehen sein. Am 18. und 20. Dezember treten in Düsseldorf die Ottawa Senators gegen die Chicago Blackhawks an. Auch in der Saison 2027/28 werden die Übertragungen fortgesetzt, wenn je zwei Partien sowohl in München, als auch in Köln stattfinden.

RTL Deutschland als strategischer Wachstumsmarkt

Deutschland ist für die NHL ein strategischer Wachstumsmarkt, und wir wollen gemeinsam dazu beitragen, diese Begeisterung noch viel breiter zu verankern, sagt Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte bei RTL Deutschland. Mit NHL Monday Night Hockey bringen wir die beste Eishockey-Liga der Welt regelmäßig zur Primetime ins Free-TV und machen sie für noch mehr Menschen leicht zugänglich.

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Sky, das inzwischen zu RTL gehört, überträgt bereits seit 2021 die NHL. 2025 wurde der Rechtevertrag noch einmal langfristig verlängert. Der Pay-TV-Sender zeigt rund 300 Spiele pro Saison. Die Erweiterung des Angebots auf das Free-TV soll nun die Reichweite weiter erhöhen und neue Zielgruppen erreichen.

Partnerschaft zwischen NHL und RTL Deutschland

Das Interesse an Eishockey aus der NHL wächst in Deutschland immer weiter, angetrieben von leidenschaftlichen Fans und den Erfolgen deutscher Spieler, die in unserer Liga für Furore sorgen, sagt David Proper, NHL Chief Media Officer. Der Ausbau unserer Partnerschaft mit RTL Deutschland zur Ausstrahlung von NHL Monday Night Hockey zur Hauptsendezeit ist ein wichtiger Schritt, um den Sport in noch mehr Haushalte zu bringen und unsere Verbindung zu den Fans im ganzen Land zu stärken.

Die Strategie von RTL Deutschland zielt darauf ab, die hohe Qualität der nordamerikanischen Eishockey-Liga einem breiten deutschsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Durch die Kombination aus Free-TV und digitalen Plattformen wie RTL+ wird eine umfassende Abdeckung angestrebt. Die genannten Spieler wie Tim Stützle und die deutschen Co-Kommentatoren sollen dabei als direkte Ansprechpartner für die lokale Fangemeinde fungieren. Diese Vernetzung unterstützt die langfristigen Ziele der NHL, den Markt in Europa weiter auszubauen und die Popularität des Sports nachhaltig zu sichern.