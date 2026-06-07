RTL zieht positive Bilanz nach Testspiel gegen USA

RTL hat nach dem Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die USA positive Zahlen vermeldet. Die Übertragung erreichte einen Marktanteil von 40,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 51,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Ein großartiger Wert für RTL ! Zum Vergleich: Das Testspiel gegen Finnland am vergangenen Sonntag hatten 8,32 Millionen Zuschauer gesehen - ebenfalls ein guter Wert, gerade im Hinblick auf die starke Tatort-Konkurrenz der ARD.

Auch der Marktanteil beim Gesamtpublikum von 40,6 Prozent lag beim USA-Spiel über dem der Partie gegen Finnland (36,7). Besonders erfreulich für RTL: In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die Übertragung einen Marktanteil von 51,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 62,0 Prozent! Die TV-Zuschauer sahen einen starken Beginn der deutschen Mannschaft. Bereits in der 2.

Minute köpfte Kai Havertz die DFB-Elf nach einer Freistoß-Flanke von Joshua Kimmich in Führung. Erst nach einer guten Viertelstunde kippte die Partie, die USA kamen besser ins Spiel, nutzten die Überlegenheit durch ein Traumtor von Miles Robinson zum 1:1-Ausgleich (37. ). Nach dem Wechsel hatte die deutsche Mannschaft das Spiel weitestgehend im Griff.

Der Lohn: das 2:1 von Leroy Sané (57. ). Die erste deutsche WM-Partie gegen Curacao (14. Juni, 19 Uhr) in Houston wird von der ARD sowie bei MagentaTV übertragen





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